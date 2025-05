A rendőrség közölte, gyülekezési joggal való visszaélés és rongálás miatt indult eljárás a keddi tüntetést követő vonulás után

rendőrség;BRFK;tüntetés;Hadházy Ákos;

2025-05-07 08:49:00 CEST

A BRFK közleményében az áll, az egyik résztvevő az Erzsébet híd pesti hídfőjénél kézzel megrongálta egy úttesten haladó kisteherautó szélvédőjét.

Többen jogellenes gyűlésbe kezdtek kedden a 17 órától a Ferenciek terén előzetesen bejelentett és tudomásul vett gyűlés befejezését követően – közölte honlapján a rendőrség. Mint arról lapunk is beszámolt, az említett helyszínen Hadházy Ákos tartott demonstrációt az LMBTQ-jogok és a gyülekezési jog védelmében. A tüntetés végét a független országgyűlési képviselő 18 óra előtt jelentette be, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy vonuljanak az MTA épületéhez, ahol éppen egy flashmob zajlott, amivel az ellen demonstráltak, hogy a kutatóhálózatok elvétele után most az Akadémia vagyonát is meg akarja vásárolni az állam.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ezzel kapcsolatban azt írja, „a résztvevők egy időre vonulásukkal akadályozták az Erzsébet híd forgalmát, amit a rendőrök a közlekedés biztonsága érdekében körülbelül húsz percre eltereltek. A jogellenes gyűlés résztvevői ezután a budai oldalon vonultak, majd a Lánchíd járdáján a Magyar Tudományos Akadémia épülete elé mentek”.

A közlemény szerint

„a jogellenes gyűlés szervezőjével szemben” a rendőrök gyülekezési joggal visszaélés miatt tettek szabálysértési feljelentést.

a vonulás során az egyik résztvevő az Erzsébet híd pesti hídfőjénél kézzel megrongálta egy úttesten haladó kisteherautó szélvédőjét. A férfit előállították, és rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A gyülekezési törvényt márciusban módosította a fideszes parlamenti kétharmad úgy, hogy a jogszabály most a gyermekvédelemre hivatkozva lehetővé teszi a Pride betiltását is. Azóta Hadházy Ákos és a Momentum folyamatos tüntetésekkel igyekszik felhívni a figyelmet a problémára, azonban úgy tűnik, a lelkesedés mostanra már apadóban van. Hadházy Ákos a Kontrollnak úgy nyilatkozott, a fő eredménynek nyilvánvalóan azt tartaná, ha a kormány visszavonná a gyülekezési törvény módosítását, ugyanakkor ő nem tudna a gyerekei szemébe nézni, ha nem tiltakozna az ellen, hogy arcfelismerő rendszert alkalmazzanak ellenzékiek ellen.