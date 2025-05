A politika műanyag háziasszonyai

divat;Egyesült Államok;öltözködés;Trump;

2025-05-11 21:44:00 CEST

Erős sminkben, plasztikával, de azért kiskosztümben vezetnék vissza a hölgyeket a hagyományos nemi szerepekhez a Donald Trumpot támogató nők egy csoportja.

Telt házas bulit tartottak 2025 áprilisában Donald Trump támogatóinak egyik kedvenc washingtoni törzshelyén. A kaviár, pezsgő, steak mellett szembetűnő mennyiségben voltak jelen a tweed zakók, a kosztümök, a kisestélyik, a kardigánok – nem utolsó sorban a rózsaszín „Make America Hot Again” (Tegyük újra dögössé Amerikát – MAHA) felirattal díszített kamionos sapkák. A partit a The Conservateur jobboldali női magazin szervezte, amelynek nem kisebb vállalása van, mint hogy újra divatba hozza az amerikai nők szerintük rég elvesztett kifinomultságát. A randevúzást, öltözködést a keresztény konzervativizmus szemszögéből megragadó magazin mögött álló alapítók maguk is ezt képviselik: a hagyományos női értékek felszínre hozásával mennének szembe a progresszív, feminista, életstílussal és az azt népszerűsítő médiával szemben. Habár a partiról pont az egyik ilyen, általuk kritizált magazinnak nyilatkozó társalapító Jayme Franklin szerint ez a ‘80-as, ‘90-es évek nőideálját jelenti, elnézve a Trump támogató MAGA mozgalomból kinőtt MAHA-nők öltözködését, valószínű, hogy nem a válltömésre, tupírozott hajra vagy a széldzsekire gondolhatott.

A hosszú haj, az erősen sminkelt arc (a merészen kiemelt szemöldökkel, a kelleténél sokszor valahogy mindig egy fokkal sötétebb árnyalatú alapozóval és az erős rúzzsal) annak a hagyományos nőképnek lett a szimbóluma, amelyet a Trump-kormány képvisel – és jelenti egyben a hazafiasságot, a büszke házaséletet, mint követendő női identitást. Az ideológiai irány kijelölésének egyik kulcseleme volt az elnök beiktatása 2025 januárjában, ahol Ivanka Trump üzletasszony, az elnök lánya és korábbi tanácsadója egy visszafogott zöld kosztümben, hozzáillő kalapban és táskával jelent meg, míg a first lady, Melania Trump ellentmondást nem tűrő fekete kalapja annak is szemet szúrt, aki nem követi az amerikai politikát.

A sokak szerint a brit királyi családtól kölcsönzött visszafogott, de elegáns, időtlen öltözködés célja egy olyan, szerintük letűnt kor felélesztését jelképezi, amely előtérbe helyezi a patriarchátust, a társadalmi hierarchiát – szemben mindennel, ami progresszív, feminista és a Trump-kormány ideológiája szerint elutasítandó. Csakhogy amíg ez a határozott elegancia a királyi családoknál minden generációnál kőkemény üzenettel bírt, úgy itt nehéz megtalálni ezt a fajta ideológiai átgondoltságot, különben Ivanka Trump nem választotta volna a beiktatásra a Lady Dior táskát, amelyet arról a Diana walesi hercegnéről neveztek el, aki híres volt arról, hogy élből utasítsa el a hagyományos udvari etikettet.

Ezt az ellentmondást erősíti fel a hagyományos nőképtől igencsak távol eső plasztika kérdése, amely az érintettek leghatározottabb tagadása ellenére olyannyira szembeötlő méreteket ölt már a MAGA-támogatók között, hogy gúnynevet is kapott, mégpedig az elnök egyik azonos nevű floridai luxusrezidenciája után. A Mar-a-Lago arcú támogatók sokak szerint épp annyira keltenek műanyag hatást, mint a Trump nőkről alkotott elképzelése, például a karakteresen húzott szemöldökéről is híres Matt Gaetz republikánus politikus, vagy a gyanúsan telt ajkú Kristi Noem belbiztonsági miniszter. Utóbbi a MAGA ideális nőképének egyik leghangosabb szószólója, mindig kifogástalan sminkjével és beállított hajával, aki még akkor is készen áll a tradicionális nemi elvárások hirdetésére, mikor épp Salvador egyik szigorúan őrzött börtönéből videón üzen félmeztelen fogvatartottak egy csoportja előtt, hogyan torolja meg Amerika az illegális bevándorlást. Nála eggyel visszafogottabb kolléganője, Karoline Leavitt sajtótitkár, a Fehér Ház szóvivője, aki kiskosztümjeiben mindössze 27 éves kora ellenére ellentmondást nem tűrően irányítja a sajtó képviselőit.

Nehéz dolga van azoknak a nőnek Amerikában, akik valóban a hagyományos nemi szerepekben, a házasságban, gyereknevelésben lelik örömüket: a MAHA-hölgyek elképzelései ellenére vannak jó páran, egy egész szubkultúra épült rájuk az elmúlt években a közösségi médiában, „tradwifes” néven. Mert amíg náluk a kötény valóban elegáns kiegészítő egy vágyott élethez, nem pedig üres politikai ideológia, addig nagyon nehéz lesz azonosulniuk azokkal a nőkkel, akik egy olyan kormány vezetőjének hangos szószólói, aki szexista, nőgyűlölő beszólásairól és zaklatási botrányairól is híres – mindezt teszik úgy, hogy a család, a gyerekek aligha lehet elsődleges prioritásuk, hiszen az elnök közeli beosztottjaiként az otthonlétre meglehetősen kevés idejük adódik.