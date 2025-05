Lázár János megkérte az oligarchákat, hogy fogják vissza magukat a következő tíz hónapban

választás;Fidesz;Lázár János;Varga Judit;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-07 22:34:00 CEST

Kiegyenlítettnek látja az erőviszonyokat a Fidesz és a Tisza Párt között, de szerinte a Fidesz végül győzni fog.

Kiegyenlítettnek látja az erőviszonyokat Lázár János építési és közlekedési miniszter a jövő évi választások előtt - erről a tárcavezető az ATV Egyenes beszéd című műsorának beszélt, hozzátéve, a Fidesz-KDNP szerinte végül győzni fog.

Kiegyenlítettek az erőviszonyok, jelen pillanatban fifty-fifty az esély szerintem. Ez a realitás. (…) A hangulat, a háború, Ukrajna, rengeteg minden fogja befolyásolni az emberek döntését – vélekedett Lázár János, 50-50 százalékban meghatározva az esélyeket. Arra viszont ígéretet tett, hogy nem fognak akadályokat gördíteni a Tisza Párt indulása elé. Szerinte fel sem merült, hogy olyan eszközöket használjanak Magyar Péter ellen, ami megakadályozná az indulását. – Meg fogjuk őt verni. Nem akadályt gördítünk (…) hanem legyőzzük az ellenfelet egy normális küzdelemben – ami a politikában normálisnak számít, ami nem lesz persze szép, mert egyre mocskosabb és egyre konfliktusosabb a politika - magyarázta.

Az uniós forrásokról Lázár János elmondta, hogy az aktuális ciklusból eddig 10 milliárd euró érkezett Magyarországra, és még 12 milliárd hiányzik. Megismételte a fideszes szólamot, mely szerint a források visszatartásának politikai okai vannak. – Én azt gondolom, hogy a brüsszeliek, az Európai Unió Orbán Viktorral és Magyarországgal kapcsolatban harcmodort váltott. 2022-ig azokat fizették, akik le akarták váltani Orbán Viktort, pénzt adtak nekik. Most pedig az ország kivéreztetése az, ami folyamatban van, mert úgy gondolják, hogyha nem adnak Magyarországnak pénzt és nem kapnak a magyarok elég forrást, akkor majd kevésbé lesz népszerű a Fidesz és a kormány - közölte.

Az interjúban Lázár János arról is beszélt, hogy annak idején ő is segítette Magyar Pétert álláshoz jutni az egyik általa felügyelt vállalatnál. „Én is segítettem, hiszen az egyik általam felügyelt vállalatnál volt vezető tisztsége, ami lehet, hogy hiba volt a részemről. Egyébként azt is elmondtam korrektül az elmúlt másfél esztendőben, hogy azt a munkát, amit rábíztunk, el is végezte” - fogalmazott. Elmondása szerint a Varga Judit-Magyar Péter házaspár esetét már 2022-ben is visszaélésnek tartotta. „Neki [Varga Juditnak] is mondtam, hogy szerintem ez sok, azt mondta, értsem meg. Ilyen a helyzet… A személyes helyzetét, ezt megértettem, ez nyilván az én hibám volt, hogy túl nagyvonalú voltam” - magyarázta. (Az érintett vállalat alighanem a Volánbusz lehet, amelynek Magyar Péter 2023 tavaszán lett az igazgatósági tagja – a szerk.)

Szó esett a luxizásról is, az építési és közlekedési miniszter ismét jelzett a NER-oligarcháknak is egy kicsit. Úgy fogalmazott: – Szerintem a pénzt nem elkölteni, hanem befektetni kell, nem szabad hülyeségekre elkölteni, értelmes dolgokra kell. Ez az én álláspontom, én ezt képviselem, és sokat segítene nekünk a teljes magyar vállalkozói elit és politikai elit, hogyha visszafogná magát a következő 10 hónapban. Hozzátette, a választások után is jó lenne, hátha ez „örök norma” maradna. Megjegyezte, négyszemközt megfogalmazza az elvárásait a fideszes oligarchákkal szemben. Magyarországon szerinte nem csak egy-két embernek van Ferrarija. – Mi azokkal szemben és azok számára fogalmazhatunk meg elvárásokat, akik hozzánk közel állnak, a barátaink, a harcostársaink. Szerintem nem mindegy, hogy mi a példa és nem mindegy, hogy mi az elvárás - jelentette ki.

A miniszter arról is beszélt, hogy Budapesten új képviselőjelöltekkel vághat neki a választásnak az Orbán-kormány, mivel a fővárosban sokan kritikusak a Fidesz politikájával szemben, ezért új emberekkel próbálják meg visszaszerezni a bizalmukat. Ő maga várhatóan listán fog majd szerepelni.