Csepeli György: Egyre kevesebben vannak, akik képesek józanul gondolkodni, a kimenetel nem lehet más, mint a teljes összeomlás

2025-05-10 17:07:00 CEST

Szinte minden releváns adat arra utal, hogy szöveti szinten beteg a magyar társadalom – mondta a Törésvonalnak adott videóinterjújában a szociálpszichológus.

Egyre kevesebben vannak már ebben az országban, akik képesek józanul gondolkodni – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Csepeli György szociálpszichológus.

Szerinte a többség inkább érzelmi alapon hozza meg döntéseit, ezt célozzák meg a kormányzati plakátok is – mert erre van kereslet.

Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai káosz kikapcsolja a racionalitást. Bármelyik politikai oldal azt állítja, hogy ő kínálja a megoldást, az csak tovább mélyíti a válságot. Ez olyan, mint amikor az ember lázas, bevesz egy tablettát, egy napra lemegy a láza, de másnap még erősebb lesz a láza. „A politika reagál a közvéleményre, a közvélemény pedig a politikára, és e spirál egyre mélyebb és mélyebb örvényekbe húzza az országot. A kimenetel nem lehet más, mint a teljes összeomlás” – fogalmazott, jelezve, ez egy öngerjesztő folyamat.

A szociálpszichológus hangsúlyozta, hogy a Magyarországon tapasztalható folyamatok nem választhatók el a globális trendektől – legyen szó a mesterséges intelligencia térnyeréséről vagy a klímaváltozásról. Döntő lehet a hazai események alakulásában, mi történik Ukrajnában, Kína és az Egyesült Államok konfliktusában, illetve az Európai Unió képességében vagy képtelenségében arra, hogy megszervezze és megvédje önmagát – például a migrációval vagy más fenyegetésekkel szemben. Ezek összessége fogja meghatározni, milyen természetű lesz a bekövetkező társadalmi összeomlás – sorolta.

Csepeli György beszélt a „kocsmapolitika” jelenségéről is, amely korábban is létezett, ám a technológia hatására megnőtt a jelentősége. Mint mondta, a mesterséges intelligencia révén akár soha meg nem történt események is elterjedhetnek politikusok életéről az interneten. Az esetleges áldozatoknak pedig nem lesz könnyű dolga bebizonyítani, hogy az a kutya, akivel őt éppen szexuális aktusban mutatják, valójában nem is létezik – fűzte hozzá.

A szakember riasztó társadalmi tendenciákra is felhívta a figyelmet. Európai összehasonlításban Magyarországon a legalacsonyabb az az időszak, amit az emberek egészségben töltenek. Emellett rendkívül rosszul állunk olyan mutatók tekintetében is, mint a szerhasználat, az altatók fogyasztása, az alkoholizmus, az öngyilkosság, a depresszió és a boldogtalan személyiségzavarok gyakorisága. Ezek a tünetek arra utalnak, hogy a társadalom szövete lényegében beteg – fogalmazott.