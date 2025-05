A Janovicsban ugyanazt az improvizatív színházi nyelvet alkalmazza ifj. Vidnyánszky Attila, mint az Ifjú barbárokban

színház;Nemzeti Színház;Kolozsvári Állami Magyar Színház;Ifj. Vidnyánszky Attila;MITEM;

A tervezett trilógia második darabját a Mitemen játszotta két alkalommal a kolozsvári társulat.

A hátizsákos Janovics Jenő társaival menekül. Így indul a Janovics című előadás, képileg visszaidézve az Ifjú barbárok terét, hangulatát, míg az emlékezetes balta is megjelenik, amellyel a „Barbárokban” Kodály és Bartók próbálta megakadályozni, hogy rájuk törjék az ajtót. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban harmadik rendezése ifj. Vidnyánszky Attilának a Janovics, amely a legendás kolozsvári színházigazgatónak, filmesnek, Janovics Jenőnek az életét dolgozza fel. A Rómeó és Júlia után az Ifjú barbárok középpontjában Kodály Zoltán és Bartók Béla barátsága állt. Most pedig az elsősorban a kolozsváriak számára ismert színi direktor alakja került előtérbe.

Janovicsról méltatlanul keveset tudunk, pedig 1905-től csaknem harminc éven át vezette a kolozsvári magyar színházat, nem akármilyen történelmi időkben. Volt, amikor az első világháború után a Hunyadi téri színház épületéből is ki kellett költöznie a társulatának, de a vagyonát is feláldozva igyekezett életben tartani a magyar színjátszást Kolozsváron. Játszott, rendezett, sőt filmezett is. Mai szóval producerként későbbi hollywoodi világsztárrá vált, magyar származású filmrendezők karrierjét indította el. De készített némafilmeket, sőt maga is játszott filmben.

A háromórás Janovicsban így már érthető, hogy az első óra, vagyis az első rész egy filmes casting, bravúros rendezői és színészi megoldásokkal.

Az előadás szövegét a Janovics naplójából és más történeti dokumentumokból merítő Vecsei H. Miklós és Németh Nikolett jegyzi, de a társulat improvizációi is sokat hozzátesznek a végső változathoz.

Érezhetően a casting-részhez is, melyben Janovics Jenőről (Bács Miklós) forgatott filmhez keresnek szereplőket. A jelöltek rengeteg meglepetéssel szolgálnak. Megmutatják a színészi kiszolgáltatottság megannyi árnyalatát. Mindezt annyi színnel, váratlansággal, de elsősorban önmagukból iróniával építkezve teszik, hogy egyáltalán nem unatkozhatunk. Nagy hangsúlyt kap, persze az egész előadásban a zene (Mester Dávid) és a koreográfia (Berecz István). Ez a virtuóz, sokrétű színházi nyelv már az Ifjú barbárokban is megjelent, de most talán még inkább kiteljesedett.

Az előadásban témákból, életrajzi mozzanatokból születnek jelenetek. Van, amikor azt érezhetjük, hogy egy nevettető kabarét nézünk, máskor pedig könnyeket előcsaló drámát. De ezek a látszólag szélsőségek egyáltalán nem túlkapások, inkább egy folyamatnak a termékeny következményei. A produkció történelmi és etikai kérdéseket, fordulópontokat érint, benne azt, hogy egy színházvezető, egy értelmiségi mit tehet ezekben a helyzetekben. A címszerepet alakító Bács Miklós mellett minden színész – Bíró József, Kardos M. Róbert, Albert Csilla, Tótszegi Zsuzsa, Bodolai Balázs, Imre Éva, Váta Lóránd, Pánczél Lilla, Daradics Hannah, Gedő Zsolt, Kiss Tamás, András Gedeon és Farkas Loránd – a maximumot nyújtja.

Az előadás vége, akárcsak az előző csaknem 180 perc eléggé rendhagyó. A tapsrendet maguk a nézők adják. Azt sugallja, hogy a színház folytonos, soha sincs vége. A trilógia harmadik része elképzelhető, hogy Ady Endréről szól. Aki pedig a Janovicsra kíváncsi Kolozsváron májusban és júniusban is megnézheti, ha pedig nem szeretne hosszabban utazni, akkor az Országos Színházi Találkozón, Szolnokon is találkozhat a júniusi szemlére beválogatott előadással.