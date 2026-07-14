Törőcsik Mari azt mondta a Katlanra: minemvagyunknormálisak. Akkor még sokan nem értették. Azóta, tizenkilenc év alatt az Ördögkatlan bizonyította: a változó időben is lehet változatlan kulcsszavakkal – szabadság, minőség, emberség, sokszínűség, elfogadás – létezni.
Gogol A revizor című darabját gyakran műsorra tűzik, legutóbb Székesfehérváron Az ellenőr címmel Bagó Bertalan vitte színre, a Nemzetiben pedig a beregszászi társulattal REVIZOR РЕВІЗОР címmel ifj. Vidnyánszky Attila rendezte meg.
A tervezett trilógia második darabját a Mitemen játszotta két alkalommal a kolozsvári társulat.
A Magyar Zene Házában a Fesztivál Akadémia Budapest Sztravinszkij A katona története című kamaraoperáját tűzte műsorra Ascher Tamás rendezésében, a koncert második részében Vivaldi Négy évszak műve is tartogatott meglepetéseket.
„A mai magyar drámaírók a kortárs színházi intézményrendszertől valóban nincsenek elkényeztetve… Mert kockázatot jelentenek… A színházak vezetősége úgy gondolja: a klasszikusokra biztosan beül a közönség. Viszont – az a közvélekedés – élő magyar írók drámáit a nézők nem tudják hová tenni” – nyilatkozta nem is olyan rég lapunknak Márton László (l. Nyitott mondat, 2021. szeptember 24.). Kényeztetésről még nincs szó, ám talán változni látszik a helyzet – az idei évadot tekintve biztosan. Mintha a színházak nyitnának mind a magyar, mind a külföldi kortárs drámákra. Mind a budapesti, mind a vidéki színjátszóhelyeken. Úgy tűnik, nagyobb lett a kíváncsiság a saját, a „mi” történeteinkre és arra, hogy a történetmesélők miként reflektálnak a ma valóságára, s abból mit és hogyan emelnek ki belőle. Ezúttal a budapesti szcénát szemléztük.
Új zenei és színpadi nyelven jelenik meg a Vígszínházban A nagy Gatsby című produkció ifj. Vidnányszky Attila rendezésében. A határokat feszegető, energikus, de kissé eklektikus előadás született.
Már önmagában kurázsi, ha valaki A diktátor címmel színre visz hazai színpadon 2018-ban egy darabot. Eszenyi Enikő megtette, még pedig hatásos, látványos produkciót rendezett és egyáltalán nem mellesleg telibe találta a címszereplőt.
Eszenyi Enikő rendezésében mutatják be szombaton a Charlie Chaplin-film alapján készült színdarabot.
A MITEM két előadása is, a „Svejk. A visszatérés” és a Woyzeck, a kisember kilátástalan útvesztőjét kutatja. Előbbit Valerij Fokin, utóbbit a találkozóra időzítve Ifj. Vidnyánszky Attila vitte színre.
Látványos, a nézőket is bevonó, és a fiatalokat is megszólító előadást rendezett Eszenyi Enikő a Vígszínházban.
Nagyon bonyolult világba születtünk bele, és még igazán nem is tudjuk, mi történik körülöttünk. Mindenesetre számomra a legfontosabb az, hogy őszinte legyen, amit csinálunk – mondja Ifj. Vidnyánszky Attila, aki tavaly végzett színészként a Színház és Filmművészeti Egyetemen, de már hívják rendezni többfelé. A Liliomfi rendezését a POSZT-on díjazták.
Ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében szétrepeszti az energia a Liliomfi szereplőit a Budaörsi Latinovits Színházban. Nem férnek a bőrükbe. Poénra mondanak poént, majd levegővételnyi szünet nélkül újra geg következik, és szertelenül telivér játék.
Ifj. Vidnyánszky Attila kiugró tehetségnek tűnik, amit például a Pesti Színházban a Vízkereszt, vagy amit akartok bolondjaként is bizonyít, osztályfőnöke, Marton László rendezésében.