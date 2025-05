Magyar Péter: Orbán Viktor most épp a külhoni magyarokat árulta el

Románia;Orbán Viktor;magyarellenesség;Magyar Péter;Tisza Párt;George Simion;

2025-05-10 16:58:00 CEST

Az ellenzéki vezető leszögezte, a Tisza Párt ezzel szemben kiáll a határon túli magyarok mellett.

Orbán Viktor most épp a külhoni magyarokat árulta el. Egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a szélsőségesen magyargyűlölő, korábban az úzvölgyi temetőben magyar sírokat gyalázó George Simion román elnökjelöltnek - közölte Magyar Péter a Facebookon, reagálva arra, hogy a miniszterelnök előzőleg együttműködéséről biztosította a hírhedten magyarellenes román politikust.

„Orbán Viktor azt teszi most az erdélyi, partiumi és székelyföldi magyarokkal, amit korábban a kárpátaljai és a délvidéki honfitársainkkal. Bezsebeli a szavazataikat, majd elárulja őket és a fejük felett magyarellenes politikusokkal szövetkezik és közben szuverenitásról és kereszténységről hazudozik” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Úgy folytatta, a miniszterelnököt a saját hatalmi érdekei mellett az sem érdekli, hogy romániai magyarságot képviselő politikai erők és az egyházi vezetők egységesen annak az elnökjelöltnek a támogatására szólítottak fel, akitől azt remélik, hogy a romániai magyarság érdekeit is képviseli, szemben a volt vasgárdista George Simionnal. Mint ismert, az Orbán Viktorral minden jel szerint szövetségre lépő magyargyűlölő politikus ellenfele Nicușor Dan, Bukarest főpolgármestere lesz a román elnökválasztás második fordulójában.

„A TISZA kiáll a külhoni magyar testvéreink mellett. Bármilyen politikai erő is kerüljön hatalomra Romániában, a TISZA-kormány számára mindig is az ott élő magyar honfitársaink érdeke lesz az elsődleges. Nem a szavazataik miatt, hanem mert magyarok” - írta Magyar Péter, hozzátéve, azon fognak dolgozni, hogy az Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc által az anyaországi és külhoni magyarok közé ásott árkokat is betemessék, mert nincs különbség magyar és magyar között, éljenek bárhol a világban.