Jobban tetszik a Tisza ajánlata a nyugdíjasoknak, mint amit a Fidesz kínál nekik

Fidesz;nyugdíj;pártpreferenciák;Tisza Párt;

2025-05-12 15:55:00 CEST

Lehet aggódnivalója a kormánypártoknak.

Mind a kormányzó párt, mind annak legfőbb ellenzéke egyértelmű gazdasági ígéretekkel próbálta megszólítani a nyugdíjas választókat – ezért is figyelemre méltó az a felmérés, amelyet a Medián még márciusban készített, és amelynek eredményeit hétfőn ismertették.

Ebben összevetették a Fidesz és a Tisza Párt által javasolt áfa-intézkedéseket – természetesen anélkül, hogy megnevezték volna a kezdeményezőket –, és a válaszadók jelentős többsége az egészséges élelmiszerekre vonatkozó áfacsökkentést részesítette előnyben a nyugdíjasoknak kínált áfa-visszatérítéssel szemben.

Bár nem meglepő, hogy az egész társadalmat érintő megoldás bizonyult népszerűbbnek, külön figyelmet érdemel, hogy még a 64 év felettiek körében is nagy többséggel a Tisza Párt javaslata kapott támogatást: a nyugdíjasok 70 százaléka inkább az egységes, 5 százalékos élelmiszeráfát választaná, mint az őket célzó, zöldség- és gyümölcsvásárlások után visszaigényelhető teljes áfakompenzációt, amelyet a kormány ígért számukra.

Egy 2025. február 27. és március 8. között készült Medián-felmérés adatai szerint – tehát még azelőtt, hogy bejelentették volna a nyugdíjasoknak szánt Szépkártyát – a 65 év felettiek 41 százaléka támogatja a Fideszt, 25 százalékuk a Tiszát, 6 százalékuk a Demokratikus Koalíciót (DK), 4 százalékuk más pártokat, míg 24 százalék nem adott meg konkrét pártpreferenciát. Bár a Fidesz ebben a korcsoportban továbbra is jóval népszerűbb, két fontos fejlemény is kirajzolódik.

Egyrészt az elmúlt év során a Fidesz támogatottsága mérsékelten csökkent a nyugdíjasok körében – igaz, ezt az enyhe visszaesést a magasabb hibahatár miatt óvatosan kell kezelni –, másrészt a Tisza Párt 2025 márciusában hatékonyabban szólította meg a 65 év felettieket, mint amire korábban, 2024 márciusában a DK képes volt. A jelenlegi adatok szerint a nyugdíjasok egynegyede támogatja a Tiszát, míg a DK-t tavaly még 17 százalék, mostanra viszont már csak 6 százalék.

Egy tavaly októberi Medián-kutatásból már világosan kirajzolódott, hogy a magyarok többsége kedvezőtlennek ítéli meg az ország és saját pénzügyi helyzetét. Bár a nyugdíjasok valamivel derűlátóbban tekintenek az ország gazdasági jövőjére, mint az átlagos lakosság, ők is inkább romlást érzékelnek. Ugyanakkor saját háztartásuk anyagi helyzetét az átlagnál kissé kedvezőtlenebbnek látják, és más életkorú csoportokhoz képest kevésbé tartják biztatónak a jövőbeli kilátásaikat.

A 65 év feletti válaszadók több mint fele nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt egy évben romlott a pénzügyi helyzete – közülük is minden második szerint ez jelentős mértékű volt. Mindössze 11 százalék számolt be javulásról, de közülük is csak elenyésző hányad vélte úgy, hogy számottevően javult a helyzete. Ami a jövőt illeti, valamivel optimistábbak: 13 százalékuk remél javulást, 45 százalék további romlásra számít, míg 42 százalék nem vár változást.