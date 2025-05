Karsai László: Ha a történész jósolni kezd, mindenki fusson

Európa;Magyarország;Orbán Viktor;történelem;Vlagyimir Putyin;propaganda;Karsai László;Népszava-est;

2025-05-14 21:24:00 CEST

Európa már nem dől be a putyini, orbáni békepropagandának – hívta fel a figyelmet rendezvénysorozatunk, a Népszava-estek májusi vendége.

Nem kellene politizálnom, ha a politikusok nem történészkednének – jelentette ki a Népszava-estek sorozat e heti vendége, Karsai László.

A történész – aki szerdán volt vendégünk, Simon Zoltán, a Szép Szó mellékletünk szerkesztője kérdezte – felelevenített egy történetet, amikor cenzúrázták egy írását a magyarországi holokausztról szóló tanulmányban. Karsai László egyébként Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök „történészkedésére” reagált, főképp a II. világháború okairól és következményeiről beszélt.

A közönség hamar megtalálta az analógiát napjaink eseményeivel, de Karsai László azonban jelezte, „ha a történész jósolni kezd, mindenki fusson”, kiváltó okok között volt az egymásra acsarkodó kis nemzetállamok és az antidemokratikus nacionalizmus elterjedése is. – Most is fenyeget a veszély, de az fontos különbség, hogy Európa akkor nem látta be: tennie kellene valamit. Nagyjából egy hónapja viszont azt érzem, nem dőlnek be a putyini, orbáni békepropagandának, fegyverkeznek és nem hagyják magára Ukrajnát – fogalmazott Karsai László, aki hangsúlyozta: ennek ellenére rosszkedvű és nem élt még olyan rendszerben, amelyben jól érezte magát.