Stummer János veszi át Orosz Anna helyét a Momentum parlamenti frakciójában

2025-05-15 14:24:00 CEST

Stummer 2022-ben még a Jobbik színeiben szerepelt a listán.

Orosz Anna parlamenti képviselő lemondását követően a Momentum Mozgalom Stummer Jánost, a párt elnökségi tagját delegálja a parlamenti frakcióba – jelentette be lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Momentum.

Az ellenzéki párt felidézte, Stummer János 2022-ben még a Jobbik színeiben szerepelt a listán, utána nem sokkal azonban távozott a pártból, és a Momentumhoz csatlakozott.

„Azóta is az egyik legaktívabb tagja a pártnak, számos akció szervezőjeként, utcai megmozdulások résztvevőjeként, és 2024 óta a párt elnökségi tagjaként segíti a közösség munkáját. Parlamenti képviselőként is a szabadság ügyét fogja szolgálni az Országgyűlésben a következő egy évben” – tette hozzá a Momentum.

Az ellenzéki párt hétfőn számolt be arról: az elnöksége támogatja, hogy a Momentum ne induljon el a 2026-os választáson. „A végső szót ebben a rendszerváltás szempontjából is kiemelten fontos kérdésben a teljes közösség egységben fogja meghozni, majd a továbbiakban képviselni” – hangsúlyozta a párt a Facebookon. Orosz Anna múlt hétfőn jelentette be, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, és 2026-ban nem indul semmilyen formában újra. Később Gelencsér Ferenc és Tóth Endre is jelezte hátralépését, Hajnal Miklós pedig már március végén közölte, hogy nem indul újra Hegyvidéken.