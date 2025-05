Összefogott Vitézy Dávid és a Tisza Párt, közös előterjesztésben bírálják Karácsony Gergelyt, több javaslatot tesznek a közbizalom helyreállítására

Karácsony Gergely;helyreállítás;bizalom;Vitézy Dávid;javaslat;bírálat;Tisza Párt;

2025-05-20 18:26:00 CEST

Nem csitul a Bolla-gate. A Tisza Párt egyik fővárosi képviselője, Orbán Árpád és Vitézy Dávid közös előterjesztést nyújtott be a „BKV működésében kialakult vezetési válság és korrupciógyanús szerződések” miatt kialakult helyzet rendezésére.

A Népszavához is eljutott előterjesztés szerint Bolla Tibor BKV vezérigazgató menesztése, illetve az új vezető megválasztásáig átmenetileg a helyére állított Takács Péter, Bolla korábbi helyettesének kinevezése „alapvetően ingatta meg” a közbizalmat.

A helyzet tisztázása, a felelősök feltárása és a jövőbeni visszaélések megelőzése érdekében öt pontból álló intézkedési tervet állítottak össze. Elsőként korlátoznák a főpolgármester megbízási jogosultságát. A fővárosi cégek kinevezése véleményük szerint a Fővárosi Közgyűlés kizárólagos hatásköre. Karácsony Gergely főpolgármester ezt figyelmen kívül hagyta, amikor kinevezte a társaság élére Takács Pétert, ami szerintük „visszaélésszerű joggyakorlás”. A főpolgármesternek ugyan valóban joga van halaszthatatlan ügyekben döntést hozni, de erről tájékoztatnia kell az érintett bizottság elnökét, ami jelen esetben nem történt meg. Ráadásul a két politikus szerint nem is volt ez a kinevezés halaszthatatlan ügy, két hétig, a Fővárosi Közgyűlés május végi üléséig simán elműködött volna a ég vezérigazgató nélkül is, ahogy teszi ezt például szabadságolás idején is.

Bolla Tibor leváltását egyúttal a cégvezetői pályázattól való visszalépésként értékelik. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a bíráló bizottság már korábban kérte, hogy a BKV és a BKK esetében hosszabbítsák meg a pályázatok határidejét, mivel nem érkezett elég értékelhető ajánlat.

Fontosnak tartanák továbbá a BKV teljes vezetői szintjének átvilágítását, mivel az informatikai szerződés ügye arra utal, hogy rendszerszintű problémák lehetnek, különös tekintettel a compliance vezetéssel való összefonódásokra. A vizsgálatnak a szerződéskötésekre, a beszerzésekre és a vezetői döntésekre is ki kellene, hogy terjedjenek. A függetlenség biztosítása érdekében külsős, akár antikorrupciós szervezetek bevonását tartanák szükségesnek.

A szerződések közül különösen az ügyet kirobbantó informatikai rendszer üzemeltetési kontraktust, illetve a takarítási szerződéseket vizsgáltatnák át méghozzá 8 évre visszamenőlegesen. Ezt a munkát a társaság felügyelőbizottságára bíznák, akik szükség esetén külső szakértőket kérhetnének fel. A javaslatot a jövő héten tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy hete újabb adalékok derültek ki a BKV-vezérigazgatójának Bolla Tibornak és a közlekedési cég informatikai rendszerének üzemeltetését 38 milliárd forintért elvállaló SYS IT Services Kft. korábbi tulajdonosi körébe tartozó F. Zsolt kapcsolatáról. A 444 több fotót is közölt, amelyeken a BKV első embere Balin és Kínában együtt bulizik annak a bűnszervezetnek a fejével, amely 2015-ben beépült a BKV-ba és túlárazott munkákkal milliárdokat szívott ki a cégből.