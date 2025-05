Félnek a patikák az árrésstoptól, néhány száz gyógyszertár lehúzhatja a rolót, ha Nagy Márton hozzájuk nyúl

Ha a miniszter valóban ár- vagy árréssapkát húz a vény nélkül megvásárolható készítményekre, néhány száz kispatika lehúzhatja a redőnyt! – kommentálta lapunknak egy gyógyszerpiaci elemző Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter minapi, sejtelmes Facebook-posztját. A bejegyzésben Nagy Márton közös fotón szerepel Greskovits Dáviddal, a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnökével, s a kép melletti magyarázat mindössze annyi, hogy egyeztetettek a nem támogatott gyógyszerek árának jelentős növekedéséről.

Bár senki sem tudja konkrétan hogyan kívánja a gyógyszerek árrését lefaragni a nemzetgazdasági miniszter, az ezzel kapcsolatos találgatásokból viszont akad bőven. Lapunk több gyógyszerpiaci szereplőnél, köztük gyógyszerészeknél is érdeklődött, kaptak-e tájékoztatást, tudják-e már, hogy mire gondolt a nemzetgazdasági miniszter posztja közzétételekor, ám konkrétumokat senki sem hallott.

Egy szakmai Facebook-csoportban volt, aki már azt is tudni vélte, hogy 15 százalékban maximálják a patikai árrést. Mások azért aggódtak, ha a most még szabadáras termékekre is ársapkát húznak, bezárhatják a boltot. Megint mások az ársapkával érintett lehetséges termékkört próbálták összerakni.