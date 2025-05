„Van, amikor nincs hova hátrálni” – Országszerte tiltakozásokat szervez a Fidesz átláthatóságinak nevezett törvénye ellen az aHang

sajtó;civil szervezetek;átláthatósági törvény;

2025-05-23 12:43:00 CEST

Június 3-ig 15 megmozdulást és demonstrációt tartanak.

Országszerte demonstrációkat szervez az aHang a független sajtót és a civil szervezeteket elnémító jogszabálytervezet ellen. A következő egy héten 15 megmozdulást tart a szervezet és annak helyi csoportjai, az aPontok.

Az aHang lapunkhoz is eljuttatott közleményében az áll, május 24. és június 3. között 15 akciót és demonstrációt szerveznek a következő helyszíneken:

Kisvárda (május 24.),

Békéscsaba (május 24.),

Szentes (május 29.),

Miskolc (május 30.),

Nyíregyháza (május 30.),

Szeged (május 31.),

Tiszaújváros (május 31.),

Szolnok (május 31.),

Orosháza (május 31.),

Pásztó (május 31.),

Kazincbarcika (június 1.),

Budapest (június 1.),

Makó (június 1.),

Hódmezővásárhely (június 2.),

Veszprém (június 3.).

„Utcára megyünk. Van, amikor nincs hova hátrálni. Ez most pont olyan alkalom. El akarják némítani a független, szabad sajtót és a civil szervezeteket. Az »átláthatóság« címkéje mögé bújva hadüzenetet küldött a kormány mindenkinek, aki nem ért velük egyet” – hangsúlyozza a szervezet a Facebook-oldalán.

Az aHang korábban tiltakozó petíciót is indított, amelyhez több mint 35 ezren csatlakoztak már. Ebben a független sajtó és a civil társadalom elnémítása ellen emelik fel a hangjukat az aláírók. Most azonban úgy döntött a szervezet, hogy nem csak az online térben akar hangot adni tiltakozásának, hanem az emberekkel közösen az utcán is.