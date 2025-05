Felemás lehet a magyarországi jogkorlátozások elleni uniós fellépés, a Pride betiltására még várnak

Európai Bizottság;betiltás;pride;gyülekezési törvény;átláthatósági törvény;

2025-05-26 11:35:00 CEST

Az átláthatóságinak nevezett törvény ellen azonnal eljárást indíthatnak, miután elfogadta az Országgyűlés.

Nem érzi a politikai akaratot, hogy „az Európai Bizottság fellépjen a köztéri Pride-ot betiltó jogszabály ellen”, közölte Hadja Lahbib uniós biztos a Sokszínű Magyarországért Képviselői Csoport elnökével – írja a Telex a Politico hétfői cikke nyomán. Az értesülést a lapnak megerősítette a csoport elnöke, Sebián-Petrovszki László, aki Gyurcsány Ferenc lemondása óta a DK parlamenti frakcióvezetője is. Európai parlamenti képviselők egy csoportja az áprilisi budapesti látogatásuk után kérte az Európai Bizottságot (EB), hogy indítványozzon ideiglenes intézkedést a Pride megvédésére.

Az EB kivárna, hogy a gyülekezési jogot korlátozó törvényre hivatkozva valóban betiltanák-e a Pride-ot. Ideiglenes intézkedést az EU bíróságán lehetne kezdeményezni egy uniós jogok megsértése miatt elindult perben, ha a kérelmező alátámasztja az intézkedések sürgősségét, „amelyek nélkül súlyos és helyrehozhatatlan kárt szenvedne”. A márciusban elfogadottjogszabály még nincs az uniós bíróság előtt, a kormány által gyermekvédelminek hívott törvény viszont igen. Az ideiglenes intézkedés ügyében a Bizottság még nem lépett, hivatalos magyarázata szerint két külön jogszabályról van szó.

Sebián-Petrovszki László szerint most keddig még jogilag menthető lenne a Pride, ugyanis a június 28-ra tervezett felvonulást harminc nappal előre be kell jelenteni. Az ügyben kiadott DK közleményben jelezte, hogy a Sokszínű Magyarországért Képviselői Csoport tanácskozásán határozottan elutasították a stratégiai türelem politikáját, és azonnali jogi védelmet követeltek a Pride-nak.

Az Euractiv szerint az EB elnöke, Ursula von der Leyen kifejezetten megtiltotta, hogy biztosok is részt vegyenek a budapesti felvonuláson, mondván, ne provokálják Orbán Viktort pályán. Azt sem akarják, hogy ezt az Orbán-kormány kiforgassa , és azt mondja, „tessék, megint idejön az elidegenedett brüsszeli elit” morális leckéket adni. Az információt nem kommentálta az EB, a DK szerint azonban az EP szocialista frakciója, valamint a képviselő-testület LMBTQ-csoportja jelezte, több mint 70 EP-képviselő és munkatárs részvétele várható a Budapest Pride-on. Ugyanakkor Sebián-Petrovszki László azt is elmondta, hogy az említett ülésen arról is szó esett, hogy az EB azonnal kötelezettségszegési eljárást indíthat, ha elfogadják az átláthatóságinak nevezett jogszabály-tervezetet.