Ursula von der Leyen inkább nem áll ki az LMBTQ-jogokért, betiltott Budapest Pride-ra nem jönne az Európai Bizottság

Európai Bizottság;Budapest Pride;Ursula von der Leyen;meghátrálás;

2025-05-26 16:55:00 CEST

Ha illegálisan tartanák a Budapest Pride-ot, az Európai Bizottság vezetői nem jönnének a magyar fővárosba – válaszolta az Európai Bizottság szóvivője a Népszava kérdésére. Hétfőn Magyarországon már betiltottak egy LMBTQ+ jogokról szóló tüntetést.

A tagállami hatóságok döntenek tüntetésekről és rendezvényekről. Természetesen az Európai Bizottságnak be kell tartani a törvényeket, tehát a következmények attól is függenek még - nyilatkozta Eva Hrnčiřová, az Európai Bizottság szóvivője kérdésünkre, hogy eljönnek-e az Európai Bizottság tagjai a Budapest Pride-ra, amelyet a magyarországi hatóságok akár be is tilthatnak a gyülekezési törvény márciusi módosítása, illetve az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosítás nyomán. Vagyis ha betiltják a június 28-án tartandó Budapest Pride-ot, a felvonulók az Európai Bizottságra nem számíthatnak.

Miközben a szervezők az Európai Bizottság több tagját is meghívták a rendezvényre, az Euractiv úgy értesült, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az javasolta az Európai Bizottság tagjainak, hogy ne látogassanak Budapestre, hogy ne „hazai pályán” ne provokálják Orbán Viktort . Egy forrás úgy nyilatkozott a lapnak, hogy az Orbán-kormány kiforgathatná az ügyet azzal, hogy megint csak az elrugaszkodott brüsszeli elit jön ide erkölcsi leckéket adni.

Korábban több EP-képviselő is jelezte, hogy jönni akar a Budapest Pride-ra.

A hír kapcsán Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője levélben fordult Ursula von der Leyen elnökhöz. Az ellenzéki párt szerint mivel a Bizottság feladata az uniós szerződésekben foglalt jogok védelme, a tevőleges kiállás a magyar LMBTQI+ közösség mellett az Európai Bizottság, és személyesen Ursula von der Leyen megkerülhetetlen kötelessége. „A hallgatás, a félrenézés legfeljebb csak önző, elvtelen belpolitikai célokat szolgálhatna, amelyek nem méltóak egyetlen demokratához, így az ön politikai családjához, az Európai Néppárthoz sem – folytatta az ellenzéki politikus.

Az Orbán-kormány még a gyülekezési törvényt és az alaptörvényt is módosította, hogy betilthassa az LMBTQ+ jogokért szerevezett Budapest Pride felvonulást. Az elfogadott magyar törvény értelmében a rendőrség nem engedélyezhetne olyan rendezvényt, amely a gyermekvédeleminek nevezett törvénybe – valójában a reklámtörvény 2021. június 15-i módosításába – ütközik, és amely szerint tizennyolc éven aluliak számára olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely „a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.” Ráadásul egy ilyen illegális rendezvényen a részvevőket akár kétszázezer forintra is büntethetné a rendőrség, arcfelismerő kamerákkal azonosítva őket.

Az Európai Bizottság válasza a törvények betartásáról már csak azért is érdekes a törvényes rendezvényekről, mert az EU tehetne többet a gyülekezési jog védelméért, de eddig nem léptek a Pride védelmében. Ahogy korábban megírtuk, az Európai Bizottság már korábban beperelte a magyar kormányt, mert szerintük a 2021-es gyermekvédelmi törvény nem felel meg az uniós szabályoknak. Az ügyben még várni kell az Európai Unió Bíróságának a döntésére, csakhogy ilyen folyamatok során

az Európai Bizottság kérhetne úgynevezett ideiglenes intézkedést, vagyis a gyermekvédelmi törvény felfüggesztését is az Európai Unió Bíróságától. Ezt az Európai Bizottság eddig nem tette meg, pedig jogászok szerint egy ilyen intézkedés után nem lehetne betiltani a rendezvényt.

Egy másik lehetősége az Európai Bizottságnak az új, módosított gyülekezési törvény elleni új kötelezettségszegési eljárás lenne, amelyet szintén nem indítottak el, pedig a törvénymódosítást már március közepén elfogadta az Országgyűlés. Ezzel kapcsolatban azonban az Európai Bizottság nem érez elég erős nyomást, és nem egészen bizonyosak a jogi érveik erősségében, ezt mondta lapunknak Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, aki múlt héten járt Brüsszelben a Sokszínű Magyarország magyar parlamenti frakcióközi munkacsoport képviseletében. A szervezők a napokban fogják bejelenteni a rendőrségen a június végi rendezvényt, amelyet a rendőrségnek kell engedélyeznie, egy esetleges betiltás esetén pedig a bírósági ítélet dönthet az ügyben. A szervezők azonban már Orbán Viktor februári fenyegetései után jelezték, mindenképpen megtartják a rendezvényt.

Mindeközben az új törvény alapján hétfőn betiltottak egy június elsejére tervezett tüntetést. Öt emberi jogi szervezet – az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány (a Budapest Pride alapítványa) és a Társaság a Szabadságjogokért – békés vonulást tervezett az Andrássy úton. A demonstráció célja az lett volna, hogy felhívja a figyelmet a transz- és homofóbia elleni fellépés fontosságára, kiálljon az LMBTQ+-közösség jogegyenlősége mellett. A szervezők a bíróságon támadják meg a döntést. Lapunk kereste az Európai Bizottságot ezzel a tiltással kapcsolatban, választ eddig nem kaptunk.