Egyelőre nem terjesztik ki az árréstopot, de azért tárgyalnak a gyógyszerforgalmazókkal

Gulyás Gergely;kamatstop;árrésstop;

2025-05-28 16:48:00 CEST

Az Orbán-kormány szándéka az, hogy amíg a kamatok magasabbak, addig a családok ne kerüljenek nehezebb helyzetbe, de formálisan döntés erről még nem született - mondta el Gulyás Gergely a Blikk kérdésére, hogy meghosszabbítják-e a kamatstopot. Az árrésstopról szólva kifejtette, Egyelőre ugyanazokra az élelmiszer-termékcsoportokra vonatkozik a szabályozás, figyelik, van-e keresztárazás, és ha igen, akkor bővítik a kört, a gyógyszerforgalmazókkal tárgyalnak.

Az Európai Bíróság devizahiteles ügyben hozott ítéletét egyelőre értelmezik. A véleményünk itt is változatlan, tehát a jogszabályokat mindenkinek, így a bankoknak is be kell tartani, de az Európai Bíróság döntése, a luxemburgi bíróság döntése az a bíróságok számára szab feladatot, nem a jogalkotás számára - fogalmazott Gulyás Gergely.