Megjelentek a bosszúértékelések, a szülők és a diákok anonim véleményezésben húzzák le a tanárokat

2025-05-29 05:50:00 CEST

Egy elégtelen osztályzat vagy valamilyen személyes sérelem miatt is „lehúzhatják” a pedagógusokat a most zajló a szülők és a diákok. Úgy tudjuk, megjelentek az irreálisan negatív visszajelzések, ami egzisztenciális fenyegetettséget is okozhat, hiszen a tanulói és szülői véleményeket a pedagógusok teljesítményértékelése során is figyelembe vehetik, ami a havi illetményükre is hatással lehet.

Két hete értékelhetik a pedagógusokat a szülők és a diákok az iskolai KRÉTA rendszerben elérhető, anonim kérdőív kitöltésével, több tanár pedig már szembesült is azzal, hogy néhány névtelen kitöltőtől csak a legalacsonyabb pontszámokat kapta - értesült a Népszava. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az anonim kérdőív alkalmas lehet a személyes sérelmekből fakadó elégedetlenség vagy a bosszú kifejezésére a tanulók vagy akár néhány szülő részéről, így kérdéses, mennyire születhetnek valós, értékelhető eredmények, ami alapján a munkáltatók is megítélhetik egy-egy pedagógus teljesítményét.

A tanárok munkáját értékelő kérdőívet idén május 14-től június 2-ig lehet kitölteni a KRÉTA felületén; az általános iskolákban a szülők értékelhetik a pedagógusokat, a középfokú iskolákban pedig a diákok küldhetik be a kérdőívet, amelyen a kérdések (állítások) többsége 1 és 5 közötti pontszámmal válaszolható meg, de a tanulói kérdőívben két esetben szöveges választ is meg lehet adni. A kérdések egyebek mellett arra vonatkoznak, mennyire felkészült, megértő és jó szándékú az adott pedagógus, érthetően magyarázza-e el a tananyagot, betartja-e a határidőket, milyen a hangulat a tanórákon, segítőkész, együttműködő-e a szülőkkel.

Bár az anonimitás célja az volt, hogy a diákok és a szülők őszinte válaszokat adhassanak, a névtelen kitöltés lehetősége ennek az ellenkezőjére is alkalmas. A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, már több visszajelzést is kaptak tanároktól, akik szerint valóban megjelentek a „bosszúértékelések” is például egy elégtelen osztályzat vagy valamilyen más személyes sérelem miatt. Az érdekvédő szerint ez nemcsak a pedagógusok önértékelésére lehet káros, de egzisztenciális fenyegetettséget is okozhat, hiszen a tanulói és szülői véleményeket a pedagógusok teljesítményértékelése során is figyelembe vehetik, ami a havi illetményükre is hatással lehet.

Érdeklődtünk az Oktatási Hivatalnál, hogy megtudjuk, kinek a feladata a diákok és szülők által beküldött kérdőívek szakszerű kiértékelése, ezek a kérdőívek valóban beleszámítanak-e a pedagógusok teljesítményértékelésébe. Válaszukban azt írták, az iskolaigazgatók felelőssége és mérlegelési jogköre, hogy a szülői, tanulói kérdőívek eredményét is megfelelő körültekintéssel vegyék figyelembe az értékelés során.

Egy budapesti iskolaigazgató lapunknak azt nyilatkozta, náluk is előfordult, hogy egy-egy kollégája irreálisan negatív értékeléseket kapott. - A teljesítményértékelés során a diákok és a szülők által beküldött véleményeket nem kötelező figyelembe venni, mi ezt most nem is fogjuk megtenni. Az is biztos, hogy senkit nem fogunk a „fejlesztendő” kategóriába sorolni, mert attól tartunk, hogy ez elbocsátásokkal járna – fogalmazott.

Megírtuk: az idei tanévben vezették be a pedagógusok új teljesítményértékelő rendszerét is, az értékelés során több szempontot vesznek figyelembe (mint a kompetenciamérések eredményei, érdemjegyek alakulása, érettségi eredmények, óralátogatások, tanfelügyeleti értékelések tapasztalatai), továbbá három egyéni teljesítménycélt is ki kellett tűzniük maguk elé a pedagógusoknak. Az értékelés során 100 pontot lehet szerezni: kiváló teljesítményűek, akik 80 százalék vagy afeletti eredményt érnek el, átlagos teljesítményűek, akik 50-79 százalékot teljesítenek. Akik 50 százalék alatti eredményt értek el, őket a fejlesztendő teljesítményű csoportba kell majd sorolni. A teljesítményértékeléseket június 30-áig kell elkészíteniük az iskolaigazgatóknak.

Anyagi elismerésre a jövőben csak a kiváló teljesítményű pedagógusok számíthatnak, ám a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Gosztonyi Gábor lapunk érdeklődésére azt közölte, továbbra sem lehet tudni, mennyi pluszjuttatást kaphatnak az érintettek, ennek fedezete ugyanis a jövő évi költségvetés tervezetében sem jelent meg.