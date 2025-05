Karácsony Gergely: Vitézy Dávid senkit nem tűr a BKK élén, aki nem ő maga vagy akit nem tekint saját emberének

lemondás;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;BKK;Walter Katalin;

2025-05-29 14:32:00 CEST

Szerinte ezért kellett távoznia a vezérigazgatónak.

Budapest ismét szegényebb lett. Sajnálom, de mélyen megértem, ha valaki a tegnapi 14 órás közgyűlés után arra a következtetésre jut: így nem mehet tovább. Mert így tényleg nem mehet tovább - írta egy hétfői bejegyzésében a főpolgármester, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának felmondására reagálva.

Karácsony Gergely azt írta, megérti Walter Katalin döntését, amit mélységesen sajnál. Jelezte, hogy egy amatőr, kicsinyes, méltatlan és mára bohózatba fulladt pályáztatási folyamat tartja bizonytalanságban a rettentő nehéz körülmények között dolgozó fővárosi cégeket és azok munkatársait. A főpolgármester jelezte, Walter Katalin tette a dolgát tisztességgel, hozzáértéssel, a város iránti alázattal, amíg tenni tudta, de valójában elüldözte őt a fővárosi politikai helyzet. Tűrte, ameddig tűrhette a méltatlan kicsinyességeket, a személyeskedést, az ostoba és hazug vádaskodásokat.

„Ideje kimondani, én megtehetem és meg is teszem: ennek a minden szempontból érthető, de fájdalmas döntésnek egyik nyilvánvaló oka, hogy Vitézy Dávid senkit nem tűr a BKK élén, aki nem ő maga, vagy akit nem tekint a saját emberének. Mert nem viseli, ha nála sikeresebb, felkészültebb emberek kerülnek oda. Vitézy Dávid most boldog, de Budapest okkal lehet szomorú”

- zárta sorait Karácsony Gergely, aki jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a főváros ne veszítse el Walter Katalint.

„Főpolgármester úr megint nem mond igazat” - reagált kommentek közt a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy ő maga is köszönetet mondott Walter Katalinnak, akivel sok vitája volt, de fontos kiemelni, hogy a 2019-20 körüli igen zavaros időszak után a vezérigazgatói működése kétségtelenül stabilitást hozott a BKK irányításába. Szerinte a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) körüli korrupciós ügyek azonban végül áttételesen őt is elsodorták.

Egyben emlékeztetett, hogy Walter Katalin a szakbizottság hétfői ülésén elismerte, hogy az általa vezetett BKK tulajdonosi joggyakorlóként szintén jóváhagyta a büntetőügyekben érintett, a BKV informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó szerződés öt évvel való meghosszabbítását. Azt is elmondta, hogy eredetileg nem akartak így tenni, de a BKV végül kényszerhelyzetbe hozta őket, és azt is, hogy a beígért és Karácsony Gergely által mostanság is hivatkozott volumen- és árcsökkentés valójában nem történt meg, és a BKK a BKV-nak erre a mulasztására már tavaly novemberben felhívta a városvezetés figyelmét - eredménytelenül.

A politikus szerint a főpolgármesternek erre kellene magyarázatot adnia. Hozzátette, a BKK és a BKV körül kialakult válsághelyzet tarthatatlan, arra kérem most Önt, hogy hívja össze a város sikeres működtetésében érdekelt közgyűlési frakcióinak vezetőit, és keressünk megoldást a kialakult helyzetre - amellett, hogy a múlt korrupciógyanús ügyeinek feltárása nem maradhat el.