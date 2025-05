Alkotmánybíróság;gyermekvédelmi törvény;kegyelmi botrány;

2025-05-30 12:15:00 CEST

Volt, aki kifogásolta a kegyelmi botrány nyomán bevezetett szigorításokat.

Töröltek egy mondatot a gyermekvédelmi törvényből egy per után - számolt be a 24.hu. Az ügy abból indult ki, hogy a kegyelmi botrány után az Orbán-kormány szigorított a gyermekvédelmi törvényen, és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) ellenőrzi a gyermekvédelemben dolgozók kifogástalan életvitelét. Aki a magánélet részleteire is kiterjedő vizsgálatot elutasította az az állását azonnal elveszítette, emiatt volt, aki perre ment.

A Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumának bírája az előtte folyamatban lévő közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a peres eljárást felfüggesztette és az Alkotmánybíróságtól kért állásfoglalást, amely alaptörvény-ellenesnek minősítette azt a mondatot, mely szerint „a foglalkoztatási jogviszony e jogcímen történő megszüntetése esetén végkielégítés nem jár”. Ezért ezt a szövegrészt a testület megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság úgy látja, hogy maga a vizsgálat nem sérti súlyosan a magánélethez fűződő jogot. Ezért az a passzus, amely szerint ha a gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott a b) pont szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell szüntetni, továbbra is érvényben marad.

Az alaptörvény-ellenes mondat pénteken vesztette hatályát, az AB erről szóló határozata meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Ennek ellenére az indítványozó bíró úgy látja, hogy a gyermekek védelme érdekében tavaly módosított törvénynek több része is aggályos, mivel a sérelmezett rendelkezések alapján annak is azonnali hatállyal meg kell szüntetni a jogviszonyát, aki határidőre nem adja le a vele közös háztartásban élők adatait. Sőt, a hozzátartozóknak is nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a foglalkoztatott kifogástalan életvitel-ellenőrzése őket is érintheti, amelynek keretén belül az ellenőrzést végző szerv a bűnügyi nyilvántartásból a hozzátartozókra nézve is adatot igényelhet és megismerhet. A panasz szerint ezek sértik a magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogot, ráadásul a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába is ütköznek.