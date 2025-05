Orbán Viktor: A magyar gazdaság jövőjét csak Ukrajna uniós csatlakozása ingathatja meg

Orbán-kormány;Brüsszel;Ukrajna;Orbán Viktor;MKIK;Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;

2025-05-30 18:08:00 CEST

A miniszterelnök azt állítja, az Orbán-kormányt nem érdekli az ideológia a gazdaságban.

A kormány gazdaságpolitikája nem hibátlan, de tizenöt éve irányában stabil, kiszámítható és állandó, gazdasági céljait a kormány idén is el fogja érni - jelentette ki Orbán Viktor pénteken Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) küldöttgyűlésén. A miniszterelnök elképzelése szerint egyetlen súlyos kockázat van, ami megingathatja a gazdaság jövőjét, Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása.

Az erős gazdaság alapja az erős vállalkozói réteg. Nincs sikeres gazdaságpolitika erős vállalkozói réteg nélkül - hangoztatta a miniszterelnök az MTI szerint, miután az MKIK vezetőjével megállapodást írt alá a kormány és a kamara együttműködéséről. Orbán Viktor hangsúlyozta, nem formalitásnak, hanem komoly dolognak tekinti a szerződés aláírását, arra kérve a résztvevőket, hogy abban a stabilitást és kiszámíthatóságot is lássák, majd köszönetet mondott az MKIK-nak az elmúlt 15 évben kötött szerződésekért és azok végrehajtásáért. Hozzátette, az MKIK kitüntetett szervezet, stratégiai kulcspartnere a magyar kormánynak. Amit a kormány a vállalkozásokról és a vállalkozókról gondol, az az MKIK-val való együttműködésben jelenik meg - jelezte.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország jövője nem csupán a politikán és a pártokon, hanem elsősorban a teljesítményen múlik. A kormány dolga az, hogy elősegítse a vállalkozások sikeres működését. Felidézte, az előző szerződésben világos célokat tűztek ki:

versenyképesebbé kell tenni a gazdaságot, csökkenteni kell a munkát terhelő adókat, támogatni kell a digitalizációt, bővíteni kell a hazai tulajdonban álló kis- és középvállalkozások lehetőségét.

Amit vállaltunk, azt teljesítettük, bevezettük a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, csökkentettük a szociális hozzájárulási adót, egyszerűsítettük és olcsóbbá tettük a vállalkozásindítást, úgy alakítottuk át a duális képzést, hogy a képzett munkaerő elérhetőbbé váljon - mondta Orbán, hozzátéve, megújították a kamattámogatási rendszert, a rezsivédelmi alapot kiterjesztették a kis- és középvállalkozásokra, összességében pedig több mint 40 ezer fiatal kezdett vállalkozásba a kormányzat támogatásával.

Brüsszelben olyan tervek vannak az asztalon, amelyek Ukrajna támogatására hivatkozva olyan elvárásokat fogalmaznak meg Magyarországgal szemben, amelyek gazdaságilag lenulláznák hazánkat - riogatott a miniszterelnök. Orbán Viktor kijelentette, Brüsszelből folyamatosan követelik, hogy Magyarország emelje meg a munkát terhelő adókat, vezessen be új zöld adókat, folyamatosan közös uniós hitelek felvételére, és a vállalkozások agyonszabályozására kényszerítik Magyarországot.

"Mi ezt mind nem csináljuk, a magyar kormány nem Brüsszel végrehajtói hivatala” - puffogtatta, és azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a magyar gazdaságot a magyar gazdasági érdekek mentén kell irányítani. „Inkább vitatkozunk, néha vétózunk is, aztán tárgyalunk, és végül megegyezünk, mint az európai uniós pénzek esetében is tettük” - állította némileg zavart keltően annak fényében, hogy az EU most is eurómilliárdokat blokkol a Magyarországnak járó uniós forrásokból korrupció és a jogállam lebontása miatt.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a jövőt illetően Magyarország előtt két út áll: az egyik az adóemelések útja, amit elképzelése szerint az ellenzék képvisel, a másik pedig a „nemzeti” gazdaságpolitika útja, ami a teljesítmény és az adócsökkentés pártján áll. Azt állította, az ellenzék új adónemeket akar bevezetni, a vagyonadót és ingatlanadót, valamint megemelné a személyi jövedelemadót és sürgeti új uniós zöld adók bevezetését.

A miniszterelnök felidézte, 2010 előtt is mindig a „középosztály húzta a rövidebbet”, akkor is megpróbálták bevezetni a családi házakra az ingatlanadót, amit csak az Alkotmánybíróság segítségével tudtak elkerülni, valamint megpróbálták bevezetni a kisvállalkozókra a vagyonadót, az átlagjövedelem pedig 30 százalék feletti kulccsal adózott. Szerinte a baloldali gazdaságpolitika nem szívleli a vállalkozásokat és a sikert, alapvetően az irigységre épül, és inkább a középosztály megadóztatásáról, a teljesítmény visszafogásáról, az ideológiai alapú újraelosztásról és a versenyképtelenségről szól. Azt mondta, Brüsszel is azért olyan bürokratikus, átláthatatlan és vállalkozásellenes, mert a baloldal irányítja.

Ezzel szemben Orbán a „nemzeti” gazdaságpolitika útját úgy jellemezte,

hogy ha gazdaságról van szó, akkor a kormányoldalt nem érdekli az ideológia, a döntéseiket kizárólag a józan ész alapján hozzák meg.

Hangsúlyozta, az adócsökkentés útját azért választották, mert ha kevesebb a teher a vállalkozásokon, akkor több lesz a munkahely, magasabb lesz a bér, nagyobb lesz az export és erősebb lesz az ország. Hogy ebben az esetben miért a magyar fizetések az egyik legalacsonyabbak az Európai Unióban, arról nem beszélt, helyette felidézte, 2010 óta felére csökkentették a munkavállalói járulékot, a személyi jövedelemadót és a társasági adót, az átlagbér háromszorosára, a minimálbér négyszeresére nőtt, Magyarország gazdasági teljesítménye szerinte megsokszorozódott. Az adórendszer átalakításának köszönhetően pedig egymillióval dolgoznak többen Magyarországon - tette hozzá.

A kormány gazdaságpolitikája arra épül, hogy Magyarországon a gazdaság alapja a munka és nem a segély, továbbá aki dolgozik, azt támogatni kell és sosem sarcolni - hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette, a versenyképesség kulcsa az adócsökkentés. Bár Brüsszelben sokan gondolják úgy, hogy támogatásokkal lehet versenyképességet vásárolni, ez nem így van, a legjobb támogatás ugyanis az, ha hagyják dolgozni a vállalkozókat és az embereket, és nem veszik el tőlük a megtermelt értéket - fejtegette.

Orbán Viktor közölte, baloldali kormány esetén előbb vagy utóbb bekövetkezik a gazdasági lejtmenet. Miután Magyarországon a gazdaságot szerinte nem ideológiaalapon irányítják, ezért a baloldali vállalkozók is tudják támogatni legalább a gazdaságpolitikát. Úgy folytatta, ha van teljesítmény a baloldalon is, akkor ők sem maradhatnak ki semmiből, ők is részei a nemzetgazdaságnak.

A miniszterelnök kijelentette, a gazdasági céljaikat idén is el fogják érni; nem magyarázkodnak, nem panaszkodnak, nem mutogatnak másra, nem sopánkodnak se a háború, se a szankciók miatt. Igaz, a kormány évek óta a háborúra és a szankciókra mutogat, az ország kudarcait pedig előszeretettel fogják Ukrajnára, Brüsszelre és egyebek közt a német gazdaság vélelmezett problémáira.

Orbán Viktor elmondta, idén a legfontosabb kormányzati cél, hogy megcsinálják Európa legnagyobb, családokat célzó adócsökkentési programját, és állítása szerint akármi is történik, garantálják, hogy ezt meg fogják csinálni. Négyezermilliárd forintos programról van szó - jegyezte meg.

A miniszterelnök kitért arra, hogy a Széchenyi-kártyával 320 milliárd forintot adnak a vállalkozásoknak, a Demján Sándor Program keretében pedig több száz milliárd forintot mozgósítanak a gazdaság élénkítésére. Úgy képzeli, egyetlen súlyos kockázat van, amely a magyar gazdaság jövőjét megingathatja, Ukrajna európai uniós csatlakozása, „már ha lenyomják a torkunkon”. Az veszélyt jelentene a magyar vállalkozásokra és a nemzetgazdaságra is - mondta.

A miniszterelnök ismertetése szerint az orosz-ukrán háború három éve alatt több mint 20 milliárd eurót vesztett el a magyar gazdaság, ezért Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítéseinek sikere elemi érdeke az országnak. Elemi érdekünk, hogy ne fűtsük tovább a háborút se szavakkal, se katonákkal, se fegyverekkel - ismételte. Orbán Viktor azt mondta, Brüsszel nagy terve az, hogy életben tartsa Ukrajnát, fenntartsa az egymilliós ukrán hadsereget uniós pénzből, és ezért erőltetett menetben felvegye az ukránokat az EU-ba.

A miniszterelnök szerint a brüsszeli elit nem akarja látni, hogy ez bedönti az európai gazdaságot, Magyarország pedig belerokkanna. „Mi nem tudjuk és nem is fogjuk vállalni a pénzügyi terheket, sem azt, hogy az uniós támogatásainkat Ukrajnába küldjük és nem fogjuk vállalni az ukrán maffiát sem. Nem vállaljuk sem az ukrán GMO-s élelmiszereket, sem a magyar szociális ellátórendszer összeomlását, amivel az ukrán uniós tagság már rövid távon is járna” - fogalmazott, arra kérve a vállalkozókat, vegyenek részt a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson.

A kamarával kötött megállapodásról azt mondta, az a kamarai elnök minden kérésének megfelel, tartalmaz bürokráciacsökkentést, adócsökkentést és adóegyszerűsítést. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány szerdai döntésével megemelte Demján Sándor Program a kisvállalkozásokat támogató keretét 130 milliárd forintra. Mint mondta, a rendelkezésre álló eredeti forrás a beérkezett 1885-ből csak 450 pályázat támogatását tette volna lehetővé, ezért a kormány úgy döntött, hogy további 82 milliárd forintot tesz a 48 milliárd forint mellé.

Orbán Viktor úgy összegzett, meggyőződése, hogy azt a gazdaságpolitikát, amit a kormány folytat, az ország többsége támogatja. Kimaradni a háborúból, megállítani a migrációt és támogatni a családokat, támogatni a kis- és középvállalkozásokat - mondta, jelezve, a kamarával most aláírt megállapodást nemcsak 2025-ben, hanem 2026-ban és az utána következő években is betartják.