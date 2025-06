Azt kérik a fővárosi érdekvédők Orbán Viktortól, hogy üljön le egyeztetni Karácsony Gergellyel

demonstráció;Budapest;szakszervezet;Karácsony Gergely;Orbán Viktor;sztrájkbizottság;levelek;

2025-06-02 15:45:00 CEST

A demonstrációs és sztrájkbizottságot létrehozó szakszervezetek szerint félre kell tenni a főváros és a kormány között feszülő ellentéteket. Állítják, a döntés a miniszterelnök kezében van.

Láthatóan nagy az ellentét a kormány és a főváros vezetése között, most azonban ezeket az ellentéteket félre kell tenni, mert a főváros működése, vagy esetleges nem működése az egész országra kihatással van. Nem kívánom részletezni, dramatizálni a helyzetet, ezekkel ön sokkal inkább tisztában van nálunk – olvasható abban a lapunkhoz is eljuttatott levélben, amelyet a budapesti érdekképviseletek – Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Munkahelyi Szakszervezete, Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége Budapesti Közművek Dolgozóinak Szakszervezete – nevében Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke írt alá.

– Mindössze az lenne a kérésünk, melyet kérem, vegyen fontolóra, hogy üljön le egyeztetni a főpolgármesterrel. Mi, szakszervezetek, illetve az általunk delegáltak nagyon szívesen részt vennénk ezen a találkozón, mintegy közvetítő félként. Amennyiben kérésünknek eleget tesz, azzal kifejezné, hogy fontos önnek Budapest, annak lakói, dolgozói, szavazói. Talán azt is érdemes lenne fontolóra venni, hogy erre a találkozóra a Városházán kerüljön sor, ami tovább erősítené a gesztust, elvégre nem minden nap tiszteli meg a miniszterelnök látogatásával a főváros – szólították meg az érdekvédők személyesen Orbánt.

Ugyanakkor emlékeztették a kormányfőt arra, hogy ő és az általa vezetett kormány hozza meg a döntéseket, amelyek minden állampolgárra, így a budapestiekre, a fővárosi dolgozókra is vonatkoznak. – Ők, akik politikai kötődésüket tekintve éppen olyan sokszínűek, mint a teljes társadalom. Vannak, akik önben bíznak, akár évtizedek óta támogatva önt és a pártját, vannak, akik másban, de bárhogyan is gondolkozzanak, a döntés az ön kezében van – szögezték le a szakszervezetek, amelynek képviselői Karácsony Gergelynek is írtak. A főpolgármesternek szintén felhívták a figyelmét, hogy itt nem helyi ügyről van szó, a probléma túlmutat a fővároson.

Lapunk is rendszeresen követi azt a fővárosban kialakult a szakszervezetek szerint is drámai helyzetet, ami azért alakult ki, mert a Magyar Államkincstár – a főváros által kért azonnali jogvédelmet figyelmen kívül hagyva – 10,2 milliárd forintot inkasszált a fővárosi önkormányzat számlájáról, miután a Kúria megsemmisítette az önkormányzati költségvetés azon sorát, amelyben az Orbán-kormány által előírt 89 milliárd forint szolidarítási hozzájárulásnak nevezett befizetendő adó helyett – mert nem tartják jogosnak – csak 38 milliárd forintot tüntettek fel.