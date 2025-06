Jeszenszky Géza: Elsősorban a fiamat sajnálom

támadás;Jeszenszky Géza;fanatizmus;Orbán-rendszer;Jeszenszky Zsolt;

2025-06-03 21:55:00 CEST

A volt külügyminiszter szerint az Orbán-hit olyan, mint egy szekta, a fia, Jeszenszky Zsolt pedig beteg, a politikai és vallási fanatizmus áldozata.

Az a helyzet, hogy ez egy betegség. Egy politikai és vallási fanatizmus áldozata. Az Orbán-hit olyan, mint egy szekta, a hívei vakon hisznek mindenben, amit a próféta mond, másrészt pedig olyan magabiztosak, hogy aki mást gondol, az lesöprik, hogy annak biztos nincs igaza – jelentette ki a vasárnap életveszélyesen megsebesített Jeszenszky Géza azután, hogy a nyilvánosság előtt a saját fia, a DJ Jeszy néven ismert Jeszenszky Zsolt kijelentette, apja „a sátánt” szolgálja.

A volt külügyminisztert, Magyarország egykori washingtoni és oslói nagykövetét a Klikk TV kérdezte erről, vagis hogy mi fájt neki jobban, az hogy kalapáccsal lesújtottak rá vagy a fiának a Pesti Srácokban megjelent reakciója. – Hogy ha csak az első felét írta volna le, akkor annak örültem volna – vezette fel az előbb idézett válaszát, hozzáfűzve, elsősorban a fiát sajnálja. – Kapom már erre is a reakciókat, olyat is, hogy egyszer még magát fogja ezért nagyon szégyellni. Én nem tudom, hogy ez így lesz-e, mert én csak remélném, hogy ki lehet ebből gyógyulni, de nem vagyok benne biztos – mondta. Ami az állapotát illeti, elárulta, hogy átesett egy létfontosságú operáción, a beavatkozás komplikációk nélkül zajlott, reméli is, hamarosan hazatérhet. – Azt mondták, hogy olyan ez, mintha egy golyó ment volna a fejembe. A fülem alatt a koponyát szétroncsolta az ütés – mesélte.

Az egykori diplomata korábban úgy nyilatkozott, biztos, hogy célszemély volt, hiába mondta az elkövető, hogy el volt keseredve, és csak azt ütötte le, aki az útjába került, ugyanez az ember, ugyanígy az udvarunkon megtámadta két éve. Szerinte a vasárnapi támadásnak köze lehet ahhoz a „blőd kampányhoz”, amely szerint ő anno eladta volna Kárpátalját. Megjegyezte: rendkívül méltatlan az Ukrajna elleni hangulatkeltés, támogatja, hogy keleti szomszédunk megkezdhesse az EU-csatlakozási folyamatát.

Mint a Népszava hétfőn elsőként megírta, a 83 éves Jeszenszky Gézát és feleségét vasárnap kalapáccsal támadta meg egy férfi a házuk bejáratánál. A volt politikus életveszélyes koponyasérülést szenvedett, felesége egy kisebb ütéssel megúszta a támadást. A Fővárosi Főügyészség szerint támadója, a 70 éves férfi elhatározta, hogy kioltja Magyarország korábbi külügyminiszterének életét. Ennek érdekében kalapácsot, gyújtót és benzint vett magához.

A rendőrség előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsította meg a támadót. G. Ferenc beismerte a bűnösségét, ám azt állította, véletlenszerűen választotta ki az áldozatait. Jeszenszky Géza fia, Jeszenszky Zsolt pedig a Pesti Srácok oldalán azt fejtegette, hogy apját azért támadták meg, mert közéleti megnyilvánulásaival évek óta a „sátánt” szolgálja. Azt írta, apja nem szándékosan teszi ezt és nem is gonosz ember. – Nem kérdés, hogy ő jó szándékú, jót akar, és ezt őszintén hiszi is magáról. De nem véletlenül mondják, hogy a pokolba vezető út is csupa jószándékkal van kikövezve. A sátán ugyanis nagyon ravasz. Fő célja az ember (mind az egyes ember, mind pedig az egész emberiség) elpusztítása. És ehhez igen kifinomult eszközei vannak – fogalmazott Jeszenszky Zsolt.