Takács Péter közölte, „új szerepbe” akarják helyezni a háziorvosokat

egészségügy;háziorvosok;Takács Péter;

2025-06-05 14:40:00 CEST

Jelentősen bővítenék a hatáskörüket, így olyan krónikus betegségek gyógyszerelése kerülhet a kezükbe, mint például a 2-es típusú cukorbetegség gondozása.

Egy új program révén már nem kellene szakrendelőbe, kórházba járniuk a krónikus betegségekben szenvedőknek, hanem a háziorvosok megfelelő szakvizsga birtokában elvégezhetnék a szükséges terápiás, diagnosztikai teendőket – mondta Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az InfoRádióban.

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint jövő nyárig kellene megvalósítani a Krónikus Betegségmenedzsment Programot. Takács Péter most közölte, ez csak egy eleme azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a kormány a háziorvosi és házi-gyermekorvosi alapellátás megújítása érdekében tesz. A programban négy krónikus betegség hatékony megelőzése, felderítése, gyógyítása és gondozása történik:

tüdőbetegség,

szív- és érrendszeri megbetegedések,

magas vérnyomás,

cukorbetegség.

Takács Péter azt mondta, szeretnék „új szerepbe helyezni” a háziorvosokat, és ez a folyamat már el is kezdődött azzal, hogy az egészségügyi államtitkárság 2021 és 2023 között rendezte a praxisok finanszírozását. Alig két év alatt – folytatta – a négyszeresére emelkedett a háziorvosi praxisok állami támogatása, ezzel biztosítottá vált a háttere annak, hogy a háziorvosok többletfeladatokat lássanak el. A háziorvosok praxisközösségekbe szerveződhetnek, és szétoszthatják egymás között a feladatokat, például prevenciós rendeléseket is biztosíthatnak a pácienseknek.

Az államtitkár szerint „a küszöbön áll” két további nagyon fontos rendelkezés bevezetése. Az egyik a háziorvosi kompetenciák kiterjesztése. Takács Péter az erről szóló előterjesztést a héten továbbította közigazgatási egyeztetésre, és hamarosan megindulhat a társadalmi egyeztetés is. Ez az intézkedés olyan jogosultságokat ad a háziorvosoknak a szakvizsgájuk mellé, amelyeket eddig az államtitkár megfogalmazása szerint „méltatlan módon nem kaptak meg vagy régebben, a Bokros-csomag, illetve a szocialista kormányok idején fiskális intézkedésként korlátozták azokat”. Egyebek mellett például bizonyos receptfelírási jogosultságokat is visszakaphatnak a háziorvosok, sőt az államtitkárság még bővítené is a hatáskörüket. Takács Péter megjegyezte,

olyan krónikus betegségek gyógyszerelését adnák a háziorvosok kezébe, mint például a 2-es típusú cukorbetegség gondozása. Részkompetenciáik eddig is voltak ebben, de további jogosultságokat is szerezhetnek a jövőben a háziorvosok.

Az egészségügyért felelős államtitkár közölte, a háziorvosi szakvizsga nagyon értékes szakvizsga, amely holisztikus szemléletet igényel, ráadásul az egész embert kell gyógyítani, és nagy előrelépésnek tartaná, ha „ezt a kapuőri szerepet a háziorvosok is tartósan elláthatnák a jövőben”. Az ehhez szükséges eszközöket, kompetenciákat biztosítani kell nekik a terápia, a diagnózis és a rendelés tekintetében is. Ennek a folyamatnak a része a Krónikus Betegségmenedzsment Program, a megvalósítás során pedig a helyreállítási alap (RRF) forrásait használnák az alapellátás megújítására.

Az államtitkár szerint

Brüsszelben „politikai okokból blokkolják a szükséges forrásokat, amivel a magyar háziorvosoknak is ártanak”, és megítélése szerint ehhez asszisztál a magyar ellenzék.

Takács Péter elfogadhatatlannak tartja ezt a hozzáállást. A kormány úgy döntött, hogy nemzeti forrásból kezdi el megvalósítani azokat a programokat, amelyeket az RRF-alap forrásainak a terhére tettek volna. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint mintegy 90 milliárd forint értékben használtak volna fel uniós pénzt, de amíg Brüsszel blokkolja ezt az összeget, a kormány nemzeti forrásból 27 milliárd 300 millió forintot fordít erre a területre.