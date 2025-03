Elszánta magát az Orbán-kormány a háziorvosok jogosítványainak bővítésére

egészségügy;jogosítvány;kórházak;háziorvosok;alapellátás;orvoshiány;Népjóléti bizottság;orvosi praxis;Takács Péter;

2025-03-05 05:50:00 CET

Hamarosan megkezdődhet annak a vaskos javaslatcsomagnak a kormányzaton belüli egyeztetése, amely jelentősen bővítené a háziorvosok jogosítványait – jelentette be Takács Péter kedden a parlament népjóléti szakbizottságában. Az államtitkár meghallgatását az alapellátás helyzetéről Varga Zoltán (DK) a bizottság ellenzéki elnöke kezdeményezte.

A képviselők és az államtitkár mintegy másfél-két órás találkozóját meglehetősen szokatlan és olykor személyeskedő megjegyzések tarkították. Takács Péter olykor félbeszakítva hazugnak nevezte Szabó Tímeát, a Párbeszéd politikusát, Varga Zoltán pedig a vita hevében azt javasolta az államtitkárnak: időnként mérje a vérnyomását.

Szabó Tímea egyebek mellett arra várt választ a politikustól, hogy miért riasztóan kevés a gyermek- és a háziorvos. Továbbá azt is firtatta, hogy mikor kívánják megszüntetni a 15 éve mind több gondot okozó orvoshiányt. Erre azt kiabálta az államtitkár, hogy „képviselő asszony, ne tessék hazudni!” Takács Péter még megjegyezte: ő csak azért szólt, mert ez a hazugságot, majd átveszi a propaganda sajtó.

Válaszában arról beszélt, hogy sokféle eszközzel próbálják az alapellátást megreformálni. Egyebek mellett

hamarosan a jelenleginél jóval több jogosítványt kaphatnak a háziorvosok például a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírásában.

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy miért nem végezhetnek a többszakvizsgás háziorvosok szakorvosi feladatokat a körzetükben, az államtitkár azt mondta: azért nem, mert a legtöbb szakellátáshoz nincsenek eszközök a háziorvosi rendelőkben. Példaként említette a szemészetet, amihez egy komplett szemészeti vizsgáló helyiségre és annak berendezésére lenne szükség. Azt is megjegyezte: a csaknem hatezer körzetben 400-500 olyan orvos dolgozik, akinek van egy vagy két szakvizsgája. Háromnegyedük pedig azt is mondta, hogy a szakrendeléséhez szükséges eszközök nélkül nem tudná megfelelően kivizsgálni a beteget.

Takács Péter szerint azért is gyorsult fel a praxisok megüresedése, mert sokan most érték el a 70-75. életévüket. A háziorvosi pálya presztízse pedig egyébként sem túl jó az orvosi szakmák között. Egyebek mellett ezen próbálnak most javítani a készülő jogszabály-javaslatcsomaggal.

Mint mondta:

tervezik egy ösztöndíjrendszerrel, hogy már a negyed-ötödéves orvostanhallgatóknak megérje elköteleződni a háziorvosi pálya mellett.

Továbbá dolgoznak a továbbképzési rendszer megújításán is.

Pesti Imrének, a Fidesz képviselőjének kérdésére elmondta: az orvosi béremelés történelmi jelentőségű volt, ami gyakorlatilag megszüntette a paraszolvenciát. Hozzátette: sajnos még mindig vannak olyanok, akik nem tartják be a jogszabályokat, visszaélnek helyzetükkel, de velük nem az egészségügyi, hanem a rendészeti államtitkárság munkatársai foglalkoznak. Szerinte az orvosok a hazai átlagkeresetnek a négyszeresét kapják Magyarországon.

Takács Péter egyetértett Komáromi Zoltán (DK) képviselő felvetésével, hogy valóban strukturális átalakításra van szükség az alapellátásban.

Az államtitkár bejelentette, hogy külön munkacsoport foglalkozik a kórházban „ragadt” csecsemők sorsának megoldásával, s ennek eredményeként törvényjavaslatot terjesztenek az országgyűlés elé.

Varga Ferenc képviselő, aki egyebek mellett azt rótta fel, hogy sunyi módon zárják be a szentesi kórház osztályait, és ezekről csak utólag vagy egyáltalán nem tájékoztatják az ott élőket, Takács Péter azt válaszolta: a beteg biztonságát szolgálja, ha olyan helyen látják el, ahol az adott beavatkozást gyakran és megfelelő körülmények között végzik. Ezért helyes, ha az aprócska kórházi osztályok betegeit, ezentúl a nagyobb centrumokban kezelik. A tájékoztatás hiányával kapcsolatban arra kérte a képviselőt, jelezze, ha ilyet tapasztal, mert ő „el fog járni.”