Magyar Péter szerint ha Lázár János lenne a miniszterelnök-jelölt, az Orbán-kormányban is többen szavaznának a Tiszára, mint a Fideszre

2025-06-05 12:49:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a Népszavának arról beszélt, hogy a Fidesz azután tett le az előrehozott választás ötletéről, hogy ő az újévi beszédében követelni kezdte.

Ha ő lenne a miniszterelnök-jelöltje a Fidesznek – ami szerintem nem lesz – akkor a kormányból többen szavaznának a Tiszára, mint a Fideszre – mondta a Népszavának Magyar Péter, amikor arról kérdeztük, mit gondola arról a felvetésről, hogy a kormánypárt jövőre az építési és közlekedési minisztert indíthatja miniszterelnök-jelöltként Orbán Viktor helyett.

Lapunk a Tisza Párt elnökét a csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatóján kérdezte, amit egy időben tartott a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésével. Arra a kérdésünkre, hogy kit tartana komolyabb ellenfélnek 2026-ban, azt felelte: – Ezen még nem gondolkodtam, de az biztos, hogy a Fidesznek Lázár János sokkal rosszabb lenne.

Úgy látja, Orbán Viktor legalább fel tud sorolni pár dolgot az elmúlt harminc évből, amikor az országért cselekedett, de szerinte Lázár Jánosról ez nem mondható el. – Jól emlékszem még fideszes koromból, hogy milyen utálat van a csávók között, és hogy Lázár Jánost sem szeretik belül” – mondta. Ruszin-Szendi Romulusz pedig hozzátette: – Teljesen mindegy kit indítanak. Ez egy erős, összetartó közösség, ennek a Tiszának már nem számít, hogy ki lesz a kihívója.

Magyar Péter korábban, az újévi beszédében arról beszélt, hogy már idén áprilisban előrehozott parlamenti választást tarthatnak, erre azonban nem került sor. Megkérdeztük, mit hall most a belső körökből, mérlegeli jelenleg a Fidesz az előrehozott választás lehetőségét. – Úgy tudom, erről letettek, mióta a Tisza nyilvánosan beszélt róla – válaszolta. (Előrehozott választás követeléséhez Magyar Péter gyaníthatóan a Népszavától is kapta az ötletet, 2024. decemberében legalábbis mi kérdeztük erről a Tisza Párt elnökét – a szerk.) Azt is mondta, hogy a saját méréseik szerint is 10 százalékkal vezet a Tisza, ezért is tettek le a Fideszben előrehozott választásról.

Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón mondta el, hogy csütörtökön előveszi Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója ügyét a parlament honvédelmi bizottsága. A testület az ülésen értékeli, hogy amikor még pozíciójában volt vezérkari főnökként, a különböző nagy nemzetközi fórumokon, így a NATO-ban és az EU-ban pontosan milyen kijelentéseket tett, eltért-e a magyar kormány úgynevezett „békepárti” álláspontjától.

Az ülésen minősített, NATO-titkosítással ellátott bizonyítékokat mutathatnak be, valamint azt a hangfelvételt is, amin elhangzik a volt vezérkarfőnök „Szlava Ukrajinyi”, azaz „Dicsőség Ukrajnának” kijelentése. Magyar Péter a csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt: Ruszin-Szendi Romulusznak „kettő percébe kerülne, hogy porrá zúzza a Rogán Antal által írt mesekönyvet”, ezért nem hívták meg a zárt ülésre, nincsenek bizonyítékok ellene.