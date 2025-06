Direkt36: Közeli ismerőse, Georg Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt akadt fenn a nemzetbiztonsági ellenőrzésen egy reménybeli magyar diplomata

Oroszország;nemzetbiztonság;nemzetbiztonsági ellenőrzés;Georg Spöttle;

A portál cikke szerint a német-magyar Georg Spöttle olyan orosz helyszínekre is eljuthatott az orosz állam szervezésében, ahová titkosszolgálati jóváhagyás nélkül nem léphetett volna be.

2024 második felében egy diplomatának jelentkező személy megbukott a nemzetbiztonsági ellenőrzésén – tudta meg a Direkt36. Az oknyomozó portál szerint az érintett a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) alá tartozó Magyar Diplomáciai Akadémia diplomataképző programjára jelentkezett, abban a reményben, hogy később a külügy diplomata állást ajánl neki. Az átvilágítása azonban nemzetbiztonsági kockázatot tárt fel: azt, hogy közeli ismerőse, a magyar kormányzati propagandagépezet egyik jól ismert, sokat szereplő figurája az orosz titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban.

A Direkt36 szerint a reménybeli diplomatának ráadásul az orosz titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező propagandista nem csupán a magánéletben közeli ismerőse. A kapcsolatukat ismerő források elmondása alapján ugyanis a egyengette a diplomataképzésre jelentkező személy karrierjét is, és próbálta őt kormányzati kapcsolatai segítségével diplomata álláshoz segíteni.

ez a propagandista a kormányzati médiagépezet egyik meghatározó figurája, a német-magyar Georg Spöttle, aki „biztonságpolitikai szakértőként” régóta a Kreml hivatalos irányvonalának megfelelő álhíreket és narratívákat terjeszt a fideszes médiafelületeken – többek közt a Magyar Nemzetben, a Pesti Srácokon, az Origón, a Mandineren, a Hír TV-n, a TV2-n, vagy éppen az állami médiában.

Magyarországon ez nem közismert róla, de Spöttle az elmúlt években a Kreml orosz nyelvű propagandájában is gyakran idézett figura lett. A portál szerint eközben személyes és szakmai kapcsolatot is kialakított az orosz titkosszolgálatoknak dolgozó figurákkal, és olyan orosz helyszínekre is eljuthatott az orosz állam szervezésében, ahová titkosszolgálati jóváhagyás nélkül nem léphetett volna be.

A Direkt36 megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda egy olyan írásbeli választ küldött, melyben félreértelmezte a kérdéseket, mintha a portál nem a diplomataképzésre jelentkező személy, hanem Spöttle nemzetbiztonsági ellenőrzéséről érdeklődött volna. „Georg Spöttle átvilágítását semmilyen kormányzati szerv nem rendelte meg, átvilágításával a nemzetbiztonsági szolgálatok ilyen formában nem foglalkoztak” – írta a tárca.

Magát Spöttlét a portál először két és fél hónapja kereste meg írásbeli kérdéseivel – az üzenetet látta, ám nem reagált, ahogy a később küldött kérdésekre sem. Az átvilágításon megbukott közeli ismerősének Linkedin-profilja ugyanakkor elérhetetlenné vált. A Direkt36 kérdéseire az Alkotmányvédelmi Hivatal és a külügyminisztérium sem reagált.

Spöttle annyira felháborodott azon, hogy közeli ismerőse elhasalt az ellenőrzésen, hogy a döntés ellen megpróbálta mozgósítani különféle szinteken lévő politikai és kormányzati kapcsolatait.

Ennek köszönhetően az ügy híre is rögtön egy szélesebb körhöz ért el. Spöttlének végül senki nem akart segíteni, amin a propagandista megsértődött, és 2025 elején bejelentette: visszavonul a közélettől. Csakhogy rövid időn belül meggondolta magát, és azóta is rendszeresen publikál a kormánypropaganda különféle felületein, illetve saját közösségi médiás profiljain.

Fő témája az orosz-ukrán háború, a Direkt36-hoz eljutott levelezésekből azonban kiderül, hogy Spöttle Kreml-párti korábbi elemzései például nagyfokú hasonlóságot mutatnak egy orosz katonai hírszerzőtől kapott felkészítő anyaggal. Spöttle egyik fő kapcsolata a budapesti orosz nagykövetségen Oleg Szmirnov katonai attasé volt, az ő közreműködésével utazott el tavaly egy orosz védelmi minisztérium által szervezett moszkvai konferenciára. Az ezzel kapcsolatos levelezésben Spöttle azt írta az orosz katonai attasénak, hogy az őt ott érő impulzusok alapján publikálni fog majd magyar újságokban és televíziókban. Hazaérkezése után pedig még a korábbiakhoz képest is intenzíven ontotta magából a videós és írott anyagokat az orosz–ukrán háborúról, orosz nézőpontból.

A Spöttlével kapcsolatban álló Oleg Szmirnovról egyébként korábban a VSquare visegrádi régiós tényfeltáró oldalon jelent meg egy beszámoló arról, hogy a GRU, vagyis az orosz katonai titkosszolgálat tisztje, akinek jelenléte és kapcsolata a Magyar Honvédség vezetésével NATO-szövetségesek értetlenségét is kiváltotta. Szmirnov 2024 őszén befejezte magyarországi kiküldetését. Spöttle egyébként az évek során nem csak az orosz titkosszolgálattal állt kapcsolatban, saját állítása szerint először a német katonai elhárításnak, majd a szövetségi rendőrségnek dolgozott. Egy volt titkosszolga pedig azt állította, hogy magyar nemzetbiztonsági körökben Spöttlét már a kezdetektől egy teljesen komolytalan, szakmaiatlan, összeesküvéselmélet-hívő figurának tartják.

Az esetről részleteket ismerő források szerint Szijjártó Péter külügyminiszter volt az egyik magas rangú fideszes politikus, akinél Spöttle megpróbálta kilobbizni, hogy közeli ismerőse a nemzetbiztonsági kockázat megállapítása ellenére is részt vehessen a diplomataképzésen, majd diplomatává válhasson, ennek azonban a tárcavezető ellenállt.

A Direkt36-hoz is eljutott levelezések, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzésen való bukás részleteit ismerő források szerint

Spöttle rendszeresen kap téma- és narratívajavaslatokat orosz szereplőktől, akiknek egy része az orosz titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban.

Közösségi médiás posztjai szerint egyébként a propagandista többször találkozott vezető fideszes politikusokkal, különböző rendezvényekről és stúdiókból posztolt közös szelfiket – köztük Orbán Viktorral, akitől (egy másik posztja szerint) korábban születésnapi köszöntőkártyát is kapott. Tusványostól a CPAC Hungaryig számos kormányközeli rendezvényen is részt vett. Utóbbiról 2023-ban közös képet is posztolt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel, aki azt a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (KNBSZ) is felügyeli, amelynek feladatai közé tartozik az orosz GRU kémeinek az elhárítása is.