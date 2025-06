Georg Spöttle kiakadt azon, hogy kapcsolatban lenne az orosz titkosszolgálatokkal

Orosz titkosszolgálatok;Direkt36;Georg Spöttle;

2025-06-12 14:51:00 CEST

A Direkt36 szerint közeli ismerőse, a kormánymédiában gyakran szereplő Georg Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt akadt fenn a nemzetbiztonsági ellenőrzésen egy reménybeli magyar diplomata. Szerinte ez „hülyeség”.

A Direkt36 írta meg, hogy azért nem ment át a nemzetbiztonsági ellenőrzésen egy reménybeli magyar diplomata, mert egyik közeli ismerőse a kormányzati propagandagépezet egyik jól ismert, sokat szereplő figurája, Georg Spöttle az orosz titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban.

A német-magyar, magára „biztonságpolitikai szakértőként” hivatkozó Spöttle régóta a Kreml hivatalos irányvonalának megfelelő álhíreket és narratívákat terjeszt a kormányközeli médiafelületeken – többek közt a Magyar Nemzetben, a Pesti Srácokon, az Origón, a Mandineren, a Hír TV-n, a TV2-n, vagy éppen az állami médiában.

Spöttle az elmúlt években a Kreml orosz nyelvű propagandájában is gyakran idézett figura lett, eközben személyes és szakmai kapcsolatot is kialakított az orosz titkosszolgálatoknak dolgozó figurákkal, és olyan orosz helyszínekre is eljuthatott az orosz állam szervezésében, ahová titkosszolgálati jóváhagyás nélkül nem léphetett volna be. Az oknyomozó portál megkeresésére Spöttle nem reagált, az Indexnek viszont csütörtökön válaszolt, mégpedig így: „Ilyen faszságot, bocsáss meg, nem is akarok kommentálni. Tehát gáz, ahogy van az egész, tehát nem kommentálom. Semmilyen formában, mert ez hülyeség.”