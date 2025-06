Novák Katalin: Pokoli másfél év van mögöttem, azért ez egy nagyon embert próbáló időszak volt

Ha stílusos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kegyelmi jogkör gyakorlása. És ez nem áll messze a valóságtól – ezt válaszolta Novák Katalin volt köztársasági elnök egy temesvári pódiumbeszélgetésen arra, mi volt a legnehezebb pillanat, szerep az államfői ténykedése alatt. Azzal kapcsolatban, sikerült-e a nehézségeken túltennie magát, közölte, „hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem egy pokoli másfél év van mögöttem, azért ez egy nagyon embert próbáló időszak volt”.

A pódiumbeszélgetés után a 444 a kegyelmi ügyről és lemondása körülményeiről próbálta kérdezni Novák Katalint, de a korábbi köztársasági elnök közölte, nem szeretne interjút adni, másfél órán át válaszolt folyamatosan kérdésekre.

„Én nem tudom, hogy önnek ez a helyzet ez miért jó, és ugyanazt a kérdést föltehetik századszorra, kilencvenkilencszer is elmondtam rá a választ, hadd ne kelljen századszor ugyanazt a választ elismételni”

– jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy Hoppál Péter nemrég úgy fogalmazott, lemondatták a kegyelmi ügy után, Novák Katalin közölte, „hoztam egy rossz döntést, ezt is elmondtam már, és ennek vállaltam a következményeit. És úgy gondolom hogy erről én többet, hogyha szeretnék mondani akkor már mondtam volna”. „Az a kérésem, hogy ezt fogadják el és tartsák tiszteletben, én is tiszteletben tartom az ön munkáját” – fűzte hozzá. A megjegyzésre, hogy a mai napig 5,7 millió forintot kap az államtól, amellett, hogy egyébként az államfője volt Magyarországnak, így felelőssége van a nyilvánosság felé, a volt köztársasági elnök megjegyezte,

„az inkorrektséget nem szeretem, és úgy érzem, hogy ez most is inkorrekt. Azt mondja hogy az utolsó kérdése, felteszi az utolsó kérdését, arra is válaszolok, ismét feltesz egy kérdést, hogyha szeretnék önöknek interjút adni már adtam volna”.