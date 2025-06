Orbán Viktor: A jövő heti uniós csúcs csúnya munka lesz

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;csúcstalálkozó;Kossuth Rádió;

2025-06-20 07:51:00 CEST

A miniszterelnök közölte, reméli, hogy a vita intelligens keretek közt marad.

Cikkünk hamarosan frissül!

Egy olyan ügyről van szó, amelyről már több mint kétmillió ember biztosan azt mondta, hogy fontos – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a Voks2025-ről, vagyis az Orbán-kormány ukrán EU-tagság ellen indított véleménynyilvánító szavazásáról. Megjegyezte, azt javasolja a többieknek, kövessék azoknak a példáját, akik már leadták a szavazatukat.

A kormányfő közölte, a mindennapi életünket közvetlenül fenyegető veszélyt hoz magával az ukrán tagság, „erre érdemes gondolni, amikor a Voks2025-ről beszélünk”. A jövő heti uniós csúcson – folytatta – az csúnya munka lesz, reméli, hogy a vita intelligens keretek közt marad, „bár ez nem mindig szokott sikerülni”, időnként az indulatok is helyet kapnak.

„Nekem ilyenkor két dologra van szükségem, az egyik az rendben volna, azt tapasztalatnak hívják, nagy előny nekem meg Magyarországnak is. Hiszen az összes ott lévő vezető közül a legrégebb óta, leghosszabb ideje Magyarország kormánya van a helyén, és én vagyok a miniszterelnök”

– fogalmazott. Majd ezzel kapcsolatban megállapította, hogy van mire hivatkozni, „én mégiscsak egy szemtanú vagyok, én tudom, mikor döntöttünk jól meg rosszul”.

A másik eszköz, amire szüksége van – folytatta – az erő, az a fontos, hogy mit gondolnak a magyar emberek, ami nem feltételezés, „hanem valóban megtörtént, kinyilvánított népakarat, mint a Voks2025”. Ez egy olyan erő, egy nép ereje, amit nem lehet kikerülni, félresöpörni – állapította meg.

Arra a kérdésre, miért éppen most kell Ukrajna uniós csatlakozásáról döntést hozni, közölte: mert most dől el. „Én tisztelem azokat, akik most kapcsolódtak be a politikába meg a nemzetközi politikába, mert hát az mindig jó, ha van új szereplő és van megújulás a politikában, de a tapasztalat meg a tények is számítanak” – szögezte le. Hozzátette, ha az Európai Unió elindul egy úton, nem lehet megállítani,

„ez egy olyan úthenger, amely ha egyszer sebességbe kapcsolt, akkor a maga tempójában végighalad, letol mindenkit a pályáról”.

Ezért – összegzett a miniszterelnök – azok, akik azt gondolják, „hogy majd egyszer később”, azok nem ismerik az európai politikát, mert még nem láttak ilyet.

Orbán Viktor ezután arról beszélt, mindenhol „ugyanaz a képlet”, kétfajta politikai erő van: a nemzeti erők és azok a politikai erők, melyek azt akarják, hogy Ukrajna csatlakozzon, eltűrik, tán akarják is a migrációt, és szívesen adnak át hatásköröket Brüsszelnek. Szerinte utóbbi csoport van többségben az európai hatalmi pozíciókat tekintve, ami nyomást gyakorol Magyarországra és a hasonló országokra.

Az Izrael és Irán közti konfliktusról a kormányfő azt mondta: Irán a kérdés, ami egy nagyon különleges ország. Túl azon – folytatta –, hogy hatalmas hadserege van, az iszlámnak egy sajátos ágát képviseli, stratégiai fontosságú útvonalak mentén helyezkedik el, nukleáris képességeket is fejleszt, „tehát egy erős, nagy országról beszélünk”. De azt szerinte kevésbé tudjuk Iránról, hogy etnikailag, nemzeti összetételét tekintve egy vegyes ország.

„És hogyha szétesik a központi iráni kormány, akkor az egész ország széteshet, és akkor destabilizáció következhet be”

– hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint ha Irán a háború következtében szétesik, nem Iránban lesz egy háborús góc, hanem az szétterjed számos környező országra. Tehát a világ egy jelentős térségének kormányozhatatlanná és ellenőrizetlenné válása a konfliktus igazi veszélye – állapította meg. A miniszterelnök kiemelte, ha az olaj világpiaci ára felmegy, az Magyarországnak mindig rossz, „a háború fölfele nyomja az árakat, tehát a háború a magyaroknak rossz”.

Ezt követően Orbán Viktor megismételte, hogy ha nem tudunk behozni gázt Oroszországból, a családok rezsije két és félszeresére fel fog menni, „ez matematika, nem politika”.

„Brüsszel olyasmit akar, ami a magyarok érdekével ellentétes. Miért kéne nekünk ezt elfogadni? Hát harcoljunk az érdekeinkért” – mondta. Majd közölte, eddig a szankciókkal kapcsolatban vétózott, egészen addig, míg bele nem írták és el nem fogadták, hogy Magyarország kivételt kap, „ezt akarják most elvenni tőlünk, ez egy kiharcolt jog”.

„Nagy csata volt, nem idézem ide az elhangzottakat, mert nem minden bírná el a mikrofon nyilvánosságát”

– jegyezte meg. Majd közölte, most azt mondják, ez nem szankció, hanem kereskedelempolitikai intézkedés, ami szerinte „nyilvánvaló csalás, ügyeskedés, a jogállam brüsszeli megszégyenítése”.

„de mindegy, most ez a csatatér van, itt fogunk harcolni”

– állapította meg.