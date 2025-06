Vitézy Dávid: Lázár János parancsára szűnt meg a Vonatinfó, amellyel könnyen követni lehetett a késéseket

MÁV;Lázár János;Vitézy Dávid;vonatközlekedés;vonatkésések;

2025-06-21 09:25:00 CEST

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt alig egy hete még azzal büszkélkedett a Facebookon, hogy marad a térképes vonatkövető rendszer – mutatott rá a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

„Már tegnap terjedt a hír, hogy az elmúlt hetek botrányai és vasúti összeomlásai miatt Lázár János utasítást adott a MÁV-nak, hogy az applikációból és a netről is tüntessék el a Vonatinfót, a sikeres, évek óta működő térképes vonatkövető rendszert, amin színkódos pöttyök révén könnyen követhetők a vonatok késései, a pillanatnyi forgalmi helyzet bárki számára” – kezdi szombat reggeli Facebook-posztját Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a Vonatinfó weboldal márpedig ma reggelre megszűnt: Androidon már le is frissült a MÁV app – a Vonatinfó térkép pedig eltűnt. Hozzátette, az Apple-frissítés is folyamatban van már, rövidesen az iOS-ben is eltűnik ez a térképes nézet. „A helyükre az EMMA nevű utazástervező teljesen használhatatlan térképes nézete kerül, mely a vasúti közlekedés áttekintésére, a forgalmi helyzet lekövetésére, vonatok keresésére teljesen alkalmatlan” – fogalmazott.

Vitézy úgy véli, Lázár János a késéseket letagadni akarja, és nem megszüntetni. Azt írta: „Kezdődött tavaly a kereshető, részletes késési statisztikák eltüntetésével, folytatódott a pünkösdi hétvégén a meghamisított késési adatokkal és átszámozott vonatokkal, majd múlt héten a mozdonykövető rendszer leállításával.

Erre a hétre pedig az utasok százezrei által használt legfontosabb vonatkövető információs rendszer is eltűnt a miniszter parancsa nyomán.”

A Vonatinfó leállításának már csak azért is rossz az optikája, mert a MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt alig egy hete, június 14-én még azzal büszkélkedett a Facebookon, hogy a Vonatinfó marad. Azt írta: „Több médiumban téves információ jelent meg, amely szerint lekapcsoltuk volna azt a felületet, ahol a MÁV-vonatok késéseit követni lehet, így a késési adatok többé nem láthatók. Ez nincs így.” Azt állította, hogy „nincs kozmetikázás”, a vonatkésések követhetők a Vonatinfó-térképen, azt „nem lőtte le senki”.

Nem sokkal a Vonatinfó leállítása után a MÁV sajtóközleményt adott ki. Ebben azt írták: „Az elmúlt időszak több változása is indokolttá teszi, hogy újabb információval bővüljenek és egységessé váljanak a MÁV-csoport valós idejű járatinformációkat megjelenítő térképei.” Hozzátették, a régi térképek (pl. Vonatinfó, EMIG stb.) webhelyei a főszezontól kezdve már egységesen az EMMA felületére mutatnak.

Azt ígérték, hamarosan új funkciót is kialakítanak a rendszerben, ami az átszámozott vonatokat is követővé teszi. Vitézy Dávid szerint azonban az állami vasúttársaság próbálja jó hírként tálalni az egészet, elhallgatva, hogy az új rendszer funkcionalitása „töredéke a korábbinak – a térképes vonatkövetést például nem tudja”.