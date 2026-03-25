Magyar Péter politikai alakulata a következő napokban további visszalépésekre számít az ellenzéki oldalon.
A jelenleg még parlamenti párt frakcióvezetője nem indokolta a döntést.
A Tisza Párt elnöke szerint győzelmük esetén a jövőben konszenzussal fogadnák el a választójogi és pártfinanszírozási jogszabályokat. Viszont az általa megélhetésinek, és szatellitnek nevezett pártok vádjaival nem foglalkoznak.
A Demokratikus Koalíció elnöke megismételte a Tisza Párt helyi jelöltjeivel szemben megfogalmazott korább vádjait fenyegetésekről, zsarolásokról, de végül ő fenyegette meg az ellenzéki vezetőt, hogy a kormányváltást kockáztatja, ha nem fog vele együttműködni.
Az október elején készült felmérés szerint a DK visszalépése a kormányon maradás vagy a kormányváltás szempontjából lényegében nem osztana, nem szorozna.
A még állva maradt ellenzéki indulókon egyre nagyobb nyomás lesz, hogy kövessék a példájukat, és lépjenek vissza az indulástól a 2026-os parlamenti választáson.
Meglepő változásokat is lehet látni az NVI listáján másfél nappal az aláírásgyűjtési határidő lejárta előtt.
A bejelentkezett 14 jelöltből a legfiatalabb függetlenként induló már a második, aki bedobja a törülközőt. Akik még nem gyűjtötték össze az előírt ötezer ajánlást, jövő hétfőig reménykedhetnek.
Aki ilyet tenne, annak az indulónak a nevét kihúzzák a már kinyomtatott szavazólapról.
Ahogy mi is rendre beszámoltunk róla, az elmúlt hetekben számos helyen történt részleges visszalépés, néha egyoldalúan, néha egyeztetve. Ám nagyon kevés az a körzet, ahol valóban egyetlen esélyes baloldali jelölt maradt talpon - hívja fel a figyelmet Mérce. Olyan pedig, ahol csak egyetlen ellenzéki maradt volna, nincs is, hiszen a Jobbik minden egyéni választókerületben megtartotta jelöltjeit.
Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter közös sajtótájékoztatója az ujabb ellenzéki megállapodasokról.