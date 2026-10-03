Vitézy Dávid feljelentést tett.
Lőnek is, ami azt illeti. A Magyar Államvasutak (MÁV) mindig is célpontja volt a bírálatoknak, 10–20 éve is hasonló botrányok voltak a vasútnál, ezekben semmi meglepő és újdonság nincs – jelentette ki a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a Népszava Törésvonal című műsorának adott interjújában.
A civil szervezet vezetője úgy véli, a legújabb terv is csupán osztogatás más pénzéből.
A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján elkezdődhet a Külső Bécsi úti villamosvonal, az Újpalotát a belvárossal összekötő villamos, valamint a Fogaskerekű felújításának és a Széll Kálmán térig, illetve a Normafáig történő meghosszabbításának tervezése is. Az már közismert, hogy a legfontosabb közlekedési beruházás a 3-as metró vonalának uniós forrásból finanszírozott felújítása, amihez Budapest hitelből újíttatja fel a metrókocsikat.
A főváros felmérései szerint a parkolási igények kielégítéséhez, a városon belüli forgalmi és környezeti terhelés érdemi csökkentéséhez legalább 20 ezer további P+R parkoló férőhely kialakítására lenne szükség. Az elmúlt négy év tükrében kérdéses, vajon 2016-ig lesz-e erre politikai akarat és megfelelő anyagi fedezet. A hosszabb ideje elhúzódó problémák alakulásában egyértelműen része van a fővárosi közlekedési rendszer koordinálatlanságának, a tudatos tervezés hiányának is. Egy biztos, a 4-es metró átadásáig nem készül el az őrmezői intermodális csomópont.
Ugyan csak néhány napja fejeződött be a Thököly út felújítása, ám néhány év múlva súlyos százmilliókért túrhatnak fel mindent újra, ugyanis a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) visszaállítaná a villamosközlekedést a Rákóczi út és Újpalota között. A megvalósíthatósági tanulmányt még ebben a hónapban megkapják, ez alapján döntenek majd róla, hogyan vezessék vissza a villamost a Thökölyn. Ugyanakkor a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a szándék csak a nyilatkozatokban létezik.