Villamos lehet, dugó már van a Thökölyn

Ugyan csak néhány napja fejeződött be a Thököly út felújítása, ám néhány év múlva súlyos százmilliókért túrhatnak fel mindent újra, ugyanis a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) visszaállítaná a villamosközlekedést a Rákóczi út és Újpalota között. A megvalósíthatósági tanulmányt még ebben a hónapban megkapják, ez alapján döntenek majd róla, hogyan vezessék vissza a villamost a Thökölyn. Ugyanakkor a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a szándék csak a nyilatkozatokban létezik.