Újabb Matolcsy Ádámhoz köthető luxuslakásra bukkant Hadházy Ákos, ezúttal a Gellérthegy utcában

„Na még egy luxuslakás Matolcsy Ádám tulajdonában. A Gellérthegy utcában, ebben a vadonatúj társasházban tavaly ilyenkor vett egy 120 nm-es lakást. A kégli az ingatlanhirdetések alapján alsó hangon 250 milliót érhet” – írta péntek reggel a Facebook-oldalán Hadházy Ákos, aki a bejegyzésében fotókat is megosztott a szóban forgó épületről.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, a lakás nem a volt jegybankelnök fiának a nevén van, hanem a hangzatos „Magyar Stratégiai Zrt” tulajdonában álló „Magyar Beta-Strat Zrt” nevű leányvállalatának a tulajdona.

„Persze ezt a céget is Ádám vezeti és ez is furcsa egy részvénytársaság. Papíron van benne 1.3 milliárd vagyon, de van vagy 960 millió tartozásuk is. Bevételük viszont évek óta semmi, csak évi pár tízmilliós kiadás”