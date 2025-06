Ideiglenes kamerákat szereltek fel a Vámház körúton, ahol a Budapest Pride menete is elhalad majd

kamerák;Vámház körút;Budapest Pride;pride;

2025-06-27 12:12:00 CEST

A rendezvény szervezői a kamerák megjelenése előtt egy nappal tették közzé a menet útvonalát.

Ideiglenes kamerákat telepítettek a budapesti Vámház körúton, épp ott, ahol a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) menete is elhalad majd szombaton – derül ki az RTL Híradó riportjából. A rendőrség nem válaszolt a csatorna azzal kapcsolatos megkeresésére, hogy az ő megbízásukra szerelték-e fel a kamerákat.

A rendezvény szervezői a kamerák megjelenése előtt egy nappal tették közzé a menet útvonalát. Azt írták, június 28-án szombaton, 14 órakor a Városháza parknál lesz a gyülekező, onnan 15 órakor indul el a menet a Károly körúton az Astoria felé. A menetelés ezután a Múzeum körúton folytatódik, majd a Kálvin téren, a Vámház körúton, a Fővám téren és a Szabadság hídon át a Műegyetem rakpartra érkezik meg.

Mint megírtuk, bár a kormány próbálta törvényi úton ellehetetleníteni, a rendőrség pedig megtiltotta a szombatra meghirdetett felvonulást, végül önkormányzati rendezvény keretében megtartják a Budapest Pride-ot. Karácsony Gergely érvelése szerint ehhez nincs szükség hatósági jóváhagyásra. A szombati rendezvénynek – fogalmazott a főpolgármester – egyetlen igazi jogforrása, egyetlen valódi jogi és erkölcsi alapja van, amit úgy hívnak, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Kedden Tuzson Bence levélben figyelmeztetett több budapesti nagykövetséget is, amelyben arra emlékeztette őket: a Budapest Pride a kormány szerint be van tiltva, és „informálják kollégáikat is” arról, hogy a felvonuláson való részvétel szabálysértésnek minősül. Egy videóban pedig az igazságügyi miniszter voltaképpen börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt a Pride megszervezése miatt.

Szokásos pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: „Felnőtt emberek vagyunk. Mindenkinek azt tanácsolom, döntse el mit akar. Tartsa be a jogszabályokat, én ezt teszem, nekik is ezt tanácsolnám. Ha meg nem tartja be, akkor számot kell vetni a leírt, világos jogszabályi következményekkel”.