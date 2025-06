Tanúsítson kellő éberséget, tartsa távol magát az ellentüntetésektől – Belgium útmutatót készített az állampolgárainak, akik elmennek a Budapest Pride-ra

Belgium;Budapest Pride;pride;

2025-06-27 14:27:00 CEST

Ebben külön hangsúlyozták, hogy mindenki saját felelősségére vegyen részt a rendezvényen.

Hivatalos útmutatót adott ki a belga kormány azon állampolgárai számára, akik tervezik, hogy szombaton kilátogatnak a budapesti Pride-ra – derül ki a Politico cikkéből, amit elsőként a 24.hu vett észre.

A lap szerint a tájékoztatóban Belgium külügyminisztériuma kiemelte, hogy a Pride olyan gyűlésnek minősül, amit a magyar hatóságok nem engedélyeztek, így mindenki saját felelősségére vegyen részt rajta. Azt írták,

„javasoljuk, hogy minden résztvevő tanúsítson kellő éberséget, az aktuális eseményekről a budapesti belga nagykövetség csatornáin keresztül tájékozódjon, tartsa távol magát az esetleges ellentüntetésektől, zavargások esetén pedig kövesse a helyi rendőrség iránymutatását”.

A 24.hu felidézi, korábban az Egyesült Királyság és Kanada is adott ki hasonló tájékoztatót az állampolgárainak, figyelmeztetve őket arra, hogy a résztvevők akár pénzbírságra is számíthatnak az új jogszabály értelmében.

Mint megírtuk, bár az Orbán-kormány próbálta törvényi úton ellehetetleníteni, a rendőrség pedig megtiltotta a szombatra meghirdetett felvonulást, végül önkormányzati rendezvény keretében megtartják a Budapest Pride-ot. Karácsony Gergely érvelése szerint ehhez nincs szükség hatósági jóváhagyásra. A szombati rendezvénynek – fogalmazott a főpolgármester – egyetlen igazi jogforrása, egyetlen valódi jogi és erkölcsi alapja van, amit úgy hívnak, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Kedden Tuzson Bence levélben figyelmeztetett több budapesti nagykövetséget is, amelyben arra emlékeztette őket: a Budapest Pride a kormány szerint be van tiltva, és „informálják kollégáikat is” arról, hogy a felvonuláson való részvétel szabálysértésnek minősül. Egy videóban pedig az igazságügyi miniszter voltaképpen börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt a Pride megszervezése miatt.

Szokásos pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: „Felnőtt emberek vagyunk. Mindenkinek azt tanácsolom, döntse el mit akar. Tartsa be a jogszabályokat, én ezt teszem, nekik is ezt tanácsolnám. Ha meg nem tartja be, akkor számot kell vetni a leírt, világos jogszabályi következményekkel”.