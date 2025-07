Orbán Viktor jelentősen emelte a legtöbb kormánytag fizetését

Orbán-kormány;Orbán Viktor;miniszterek;kormánytagok;fizetésemelés;

2025-07-17 07:44:00 CEST

Két miniszter kivételével mindenki többet vihet haza július elsejétől. Orbánnak ezzel szintén automatikusan nőtt a miniszterelnöki bére.

Orbán Viktor döntött: július elsejétől több tucat miniszter és államtitkár kap a korábbinál magasabb állami fizetést. A miniszterelnök egységesen, és a hivatalos 2024-es 3,7 százalékos inflációt meghaladó mértékben, 9,8 százalékkal emelte a fizetéseket – írja a HVG.

A lap szerint a kormányfő ragaszkodott a korábbi évek gyakorlatához: minden év július elsejétől a tárcavezetőknél a KSH adatai szerinti előző évi bruttó havi átlagbér – 646 800 forint – hatszorosát, míg az államtitkároknál 4,5-szeresét határozza meg bruttó fizetésként. Eszerint az Orbán-kormány miniszterei idén júliustól 3,88 millió forintot kapnak, míg egy államtitkárok 2,91 millió forintot.

Eddig a miniszterek havi bruttó 3,53 milliót kerestek, ami most 350 ezerrel nő, az államtitkároké pedig 250 ezer forinttal. A lap megjegyzi, csupán két tárcavezető maradt ki a béremelésből: Lantos Csaba energiaügyi és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, így nekik azzal a havi bruttó 6,36 millióval kell beérniük, amit a tavalyi, esetükben ráadásul 27 százalékos emelés óta kapnak. Ennek az lehet az oka, hogy ők ketten eddig is kiemelt miniszteri illetményhez jutottak, még a többi tárcavezető bérének mostani emelése után is bő 60 százalékkal keresnek többet más kormánytagoknál.

Orbán Viktornak júliustól szintén nőtt a miniszterelnöki fizetése, amit a törvény az előző évi havi bruttó átlagbér 8,1-szeresében állapít meg, így a kormányfői juttatása már eléri a havi bruttó 5,24 millió forintot.

Valójában azonban a miniszterelnök ennél többet keres, ugyanis országgyűlési képviselő is, parlamenti javadalmazása pedig havi bruttó 2 millió pluszbevételt jelent – hívja fel a figyelmet a lap.

De így van ezzel a miniszterek és államtitkárok többsége is. Rogán Antal például 3,88 millióra emelt miniszteri fizetése mellé kapja a 2 milliós képviselői apanázst, bár ő legendás találmányával a korábbi években összesen 1,3 milliárd forintot keresett, és annak jogdíjából tavaly is havi 38 millió forint plusz jött be.