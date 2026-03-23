Nagy Jánost örökre eltiltották a kormány- és köztisztviselői feladatoktól.
Ha hagynánk, hogy ismét kívülről irányítsanak bennünket akkor olyan jövő köszöntene ránk, amelyben nincsen helye se istennek, se nemzetnek, se családnak – fejtegette Nagy János.
A fő szempont a szuverenista és antoglobalista attitűd volt.
Több kritikus kérdés is elhangzott Zánkán, a Csillagpont Fesztiválon.
Hivatali vesztegetés és közokirat-hamisítás miatt. A büntetés kétharmadának letöltése után feltételesen szabadulhat.
A korrupcióval vádolt korábbi államtitkár szerint az övéhez hasonló esetek jól illeszkednek a kormányzati korrupcióellenes látszatintézkedések sorába, mert ez szerinte „jól mutat” az EU felé.
„Két nappal a feltámadás ünnepe után. Welcome back” – köszöntötte Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Miniszterelnökséget vezető minisztert.
Bizonyos iratok szerint egy hozzá köthető számlán landolt néhány milliárd, elsíbolt közpénz.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára ugyanis úgy véli, ha ma meglátjuk a szivárványt, automatikusan az LMBTQ-propaganda jut eszünkbe.
Nagy Jánost ebben az eljárásban több mint kétmilliárdos hűtlen kezeléssel vádolják.
Nemrégiben egy korrupciós ügyben már bíróság elé állt.
Több ember is érintett a korrupciós ügyekben.
Lapunk információi szerint négy ingatlan Nagy János apja nevére van bejegyezve, kettő pedig a korábbi cégének, a Iustum Consulting Kft.-nek a nevén fut.
A DK-s Vadai Ágnes kérdezett, Nagy István pedig elbeszélt.
A honlapján „legmagasabb diszkréciót” ígérő cég tevékenysége módfelett széles skálán mozog, a vezetői tréningektől és a földügyeket érintő tanácsadástól egészen az adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásig.
Négy hónapig lesz nyomkövető Nagy Jánoson, akinek felmentését csütörtökön alá is írta Orbán Viktor.
Hosszantartó súlyos betegségben, életének 57. évében elhunyt Nagy János énekművész, a Nemzeti Énekkar alapító tagja, egykori titkára.