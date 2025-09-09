A kétfarkúak üzentek a Kötcsén mindent is megígérő Fidesznek és Tisza Pártnak, célozva arra is, hogy az ellenzéknek 2022-ben is jól sikerült megvernie a Fideszt a saját fegyverével.
2022-es egyéni jelöltjeik nagy része helyett új emberek indulhatnak a választókörzetekben.
Hadházy Ákos zuglói indulását a Tiszával szemben is támogatnák, sőt, a DK mellett ő maga is ringbe száll Újpesten – mondta lapunknak Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt parlamenti listavezetője. Interjú.
„Buda büszke bajnokaira” – írta Őrsi Gergely polgármester.
„Meg tudtam végre mutatni a magyaroknak, hogy itt a helyem az olimpián” – mondta Koch Máté, miután a férfi párbajtőr-válogatott aranyérmet nyert az olimpián. Siklósi Gergely hozzátette, nem akarták, hogy ilyen szoros legyen, de a japán csapat kivételesen jó.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója szerint gyomorgörccsel, de őszintén csinálták végig a nehéz napokat. Videóinterjú.
Az MKKP pártigazgatója mind a jelenlegi ellenzéki, mind a korábbi fideszes kerületvezetést kihívná.
Felesége pedig pályázik a jelenleg még nem működő pomázi iroda vezetésére.
Noha erős kétségeink vannak, hogy a labdarúgó-világbajnokság idején a futballrajongók mással is foglalkoznak, mint a Brazíliából érkező hírekkel, de a hitelesség kedvéért rögzítenünk kell: már zajlik a 2014-15-ös nemzetközi kupasorozat! Első magyar csapatként mindjárt a Ferencváros érintett az Európa Ligában, amely tegnap reggel a Népligetből indult, s már Máltán ebédelt. Ellenfele a helyi Sliema Wanderers együttese lesz, amellyel ma 17.45-ös kezdéssel (Duna TV) mérkőzik a Ta'Qali stadionban.