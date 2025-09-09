Máltán játszik az FTC

Noha erős kétségeink vannak, hogy a labdarúgó-világbajnokság idején a futballrajongók mással is foglalkoznak, mint a Brazíliából érkező hírekkel, de a hitelesség kedvéért rögzítenünk kell: már zajlik a 2014-15-ös nemzetközi kupasorozat! Első magyar csapatként mindjárt a Ferencváros érintett az Európa Ligában, amely tegnap reggel a Népligetből indult, s már Máltán ebédelt. Ellenfele a helyi Sliema Wanderers együttese lesz, amellyel ma 17.45-ös kezdéssel (Duna TV) mérkőzik a Ta'Qali stadionban.