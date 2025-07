Tök felesleges zenészeket vegzálni a fiatalok drogfogyasztása miatt, de Horváth László kormánybiztos ezt nem tudja

Orbán-kormány;prevenció;drog;zene;Horváth László;drogfogyasztás;választás 2026;

Kezdhetné mondjuk a Beatlesszel vagy a Rolling Stonesszal, szóval a zenészek vegzálásából maximum politikai profitot lehet szerezni, a probléma megoldása nyilvánvalóan nem ebben rejlik – mondta lapunknak Sárosi Péter jogvédő. Horn Gábor szerint a „hívő tagozatnak” gesztus, hogy Orbán Viktor megvédi unokáikat a drogoktól.

Attól tartok ősszel lesznek olyan javaslatok az Országgyűlés előtt, amelyek az ifjúság „védelmében” túllépnek a normális határokon, és cenzor szerepet töltenek be. A 60 pluszos hívő tagozatnak gesztusnak tűnhet, hogy Orbán Viktor megvédi az unokáikat a drogfogyasztással szemben – mondta a Népszavának Horn Gábor a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke azzal kapcsolatban, hogy Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos egyre többször posztol a zenékben megjelenő kábítószer használat feltétezett hatásairól.

A kormánybiztos és zeneipar „konfliktusának” nulladik lépése az volt, amikor a fiatalok közt népszerű rapper, Szirma Marcell, művésznevén Pogány Induló egyik koncertjén elítélte a drogtörvény szigorítását, majd megkérdezte a közönséget: „szívtak-e ma rendesen”. Ekkor Horváth László bűnrészességgel vádolta a fiatal előadót, később pedig megosztott egy Sipos Péterrel (Irigy Hónaljmirigy) készített interjú részletet, amiben az énekes már cenzúra szükségességéről beszélt.

Ekkor a kormánybiztos már utalt arra, hogy valamilyen szinten szabályozni kellene, mi jut el a fiatalokhoz. Írásaiban azóta is rendre visszatér ez a kérdés. Azóta már Azahriah-t is kóstolgatja a kormánypárti média, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatása pedig arra jutott, dalaiban visszatérő elemnek számítanak a kábítószerek és a szitokszavak is. Mindezt úgy, hogy az énekest – véleménynyilvánítását megelőzően – még Orbán Viktor is előszeretettel hallgatta.

Sárosi Péter jogvédő, a Drogriporter oldal szerkesztője szerint az, hogy egyes dalokban valóban megjelenik a kábítószer-fogyasztás, még nem feltétlenül áll ok-okozati összefüggésben a valós fogyasztási adatok növekedésével.

– Ráadásul ez nem most kezdődött, az 1960-70-es évek zenéiben – Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd – számtalan utalás van a fogyasztásra

– emlékeztetett a Népszava kérdésére Sárosi Péter, hozzátéve: a zenészek vegzálásából maximum politikai profitot lehet szerezni, de a probléma megoldása nyilvánvalóan nem ebben rejlik. – Nem mondom, hogy nincs felelőssége a zenészeknek abban, hogy milyen üzeneteket közvetítenek a fiatalok felé. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy az előadók inkább arról énekelnek, ami a valóságot tükrözi. Különösen, hogy sokan ugyanabból a deprivált környezetből érkeztek, amely a leginkább kitett a kábítószerekbe való menekülésnek.

– A kormánybiztos által egyetértően posztolt Irigy Hónaljmirigy dalaiban ugyanakkor a mértéktelen alkoholfogyasztás kultuszával találkozhatunk. Erre lehet azt mondani, hogy de hát ironizálnak, viszont magam is a „részegedős dalok” playlisten találtam meg a számaikat. Vagyis az emberek egyértelműen az italozással társítják a zenekart. Ráadásul még a kommentelők is megjegyezték, hogy az a veszélyeztetett fogyasztói réteg, amelyről Horváth László elsősorban beszél, sokkal inkább hallgat mulatós zenét. Persze az már jóval érzékenyebb terület volna a kormánynak – hívta fel a figyelmet a kettős mércére Sárosi Péter.

Sárosi Péter arra is emlékeztetett, miközben dalszövegekről megy a közbeszéd, az iskolákba az Orbán-kormányhoz közel álló celebeket hívnak prevenciót tartani. Például az egykor kokainfüggőséggel küzdő Széki Attilát, „Curtist”, aki a Bécsben ittas vezetés miatt karambolozó Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárának felkérésére indult prevenciós körútra. – Ez már a dilettantizmus mélysége. Az iskolákban 2021 óta nincs minőségi prevenció, de ez az a módszer amiről tudjuk, hogy még ártalmas is. Amerikában volt ilyen típusú kezdeményezés, ahol veszélyeztetett fiatalok volt elítéltekkel találkozhattak. A hatásvizsgálat kimutatta, hogy

a sokkolásra épülő programban résztvevők körében magasabb lett a bűnelkövetési arány, mint akik nem vettek részt hasonló programban. Mivel a fiatalok, különösen a sérülékeny gyerekek, nem azt nézik, hogy mit mond az illető, hanem azt, mit mutat, mit jelképez.

Ezért Curtis, akárcsak Rugós Beke „gengszter” rapper, aki szintén prevenciót tartott a TikTok tanúsága szerint, inkább azt az életformát népszerűsítik, amit szavakban megelőznének – vélekedett a szakértő.