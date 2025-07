Kapu Tibor, Majka és Karikó Katalin választási indulásáról kérdez egy közvéleménykutató Zuglóban

Zugló;közvélemény-kutatás;Majka;Kapu Tibor;21 Kutatóközpont;

2025-07-22 07:05:00 CEST

Akadnak azért hagyományosabb kérdések is.

Több ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós lehetséges politikai jelöltként jelenik meg, miközben a felmérés Karikó Katalin, Majka, Bödőcs Tibor, valamint a Fidesz győri aspiránsaként is említett világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó, Görbicz Anita politikai pályára lépésének társadalmi fogadtatását is vizsgálja a 21 Kutatóközpont a zuglói választókerületben – írja a hvg.hu.

Egyelőre nem tisztázott, hogy miért éppen ezeknek a közismert személyeknek a képzeletbeli indulását elemzik ebben a szokatlan kutatásban.A felmérés egyebek mellett arra is rákérdezett, ki lehetne a befutó, ha a választókerületben három induló – egy tiszás, egy fideszes és Hadházy Ákos – közül kellene választani. A közvélemény-kutatásban a cég munkatársai a helyi és országos politikai irányvonalakat, valamint a szavazási szándékokat is feltérképezték. Emellett arra is kíváncsiak voltak, hogy a válaszadó kire szavazna, amennyiben csak két jelölt – egy tiszás és egy fideszes – között dönthetne.

A zuglói választókerület esetében várhatóan három nagy esélyes – egy fideszes, egy tiszás, illetve Hadházy Ákos – indulhat a mandátumért. A 2021-es ellenzéki előválasztáson ebben a körzetben győztes, majd egyéni országgyűlési mandátumot szerző független Hadházy Ákos jelezte részvételi szándékát a Tisza Párt novemberi előválasztásán, azonban Magyar Péter elutasította jelentkezését, és közölte: a Tisza előválasztásának feltételei nem egyeznek a 2021-es ellenzéki előválasztás szabályaival, ezért az „óellenzéki” politikusok nem vehetnek részt.

A 21 Kutatóközpont kérdőíve olyan kérdéseket is tartalmazott, mint hogy a megkérdezett részt venne-e egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson, és ha igen, melyik pártra voksolna; a felsorolt pártok között szerepelt a Tisza, a Fidesz, a Demokratikus Koalíció (DK) és több kisebb párt, például a Kutyapárt is. Emellett vizsgálták, hogy a válaszadó a tavalyi EP-választáson melyik pártot támogatta, illetve hogy ki lenne alkalmasabb miniszterelnöknek: Magyar Péter vagy Orbán Viktor.

A közvélemény-kutatás során a résztvevők egy ötös skálán értékelhették, mennyire tartanák elfogadhatónak az adott ismert személyeket vezető politikai szerepben. Az értékelt személyek között szerepelt Karikó Katalin Nobel-díjas kutató, a zuglói körzet lehetséges jelöltjeként megnevezett Kapu Tibor, Majka, Bödőcs Tibor, valamint Görbicz Anita, akit a Telex információi szerint 2026-ban Győrben egyéni jelöltként indíthat a Fidesz, és aki jelenleg a Győri Audi ETO KC elnöke.