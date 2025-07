Kocsis Máté szerint nem a fiatalok kezdik, hanem a zenészek zendítenek rá a mocskos fideszezésre, mert lefizették őket

MSZP;LMP;Fidesz-KDNP;Tusnádfürdő;Tusványos;Kocsis Máté;Majka;Pesti Srácok;

2025-07-24 16:55:00 CEST

Minderre Tusnádfürdőn jött rá a Fidesz frakcióvezetője meglehetősen érdekes körben, rég nem hallott KDNP-s, MSZP-s, LMP-s képviselőkkel és a kormánypropagandában egykor vezető, de mára visszaszorult Pesti Srácok főszerkesztőjével.

Majka, mocskos Fidesz, pusztító ellenzék, Tisza Párt, Magyar Péter – ezen témák körül forgott a polémia a már javában zajló tusványosi táborban egy anakronisztikusnak tűnő kerekasztalnál, amelyen Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője vitte a prímet Simicskó István (KDNP), Molnár Zsolt (MSZP), Kanász-Nagy Máté (LMP) országgyűlési képviselők és Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője körében – derült ki a 444 tusnádfürdői tudósításából. Elsőként Majka, a Bindzsisztán című dalával az elmúlt hónapokban taroló zenész került össztűz alá amiatt, hogy a Debreceni Campus Fesztiválon imitált fejlövéssel fejezte be dalát a képzelt ország miniszterelnökeként, s ami – Magyarországot Bindzsisztánnal azonosítva – felháborodást váltott ki a kormányoldalon, mintha az előadó Orbán Viktort alakította volna.

– Simicskó István szerint nem szabad, hogy a gyűlölet eluralkodjon a társadalomban, hiszen így is elég polarizált már a magyar nép. Molnár Zsolt felvetette, hogy talán a tizenöt éve kormányzó Fidesz-KDNP-nek is lehet ehhez valami köze. Erre Kocsis Máté azt mondta, hogy nincs arra példa a jobboldalon, hogy az emberi élettel szórakozna, valójában az az ellenzék tehet minderről, amely képtelen hatalomra jutni, utolsó megoldásként pedig el akarja pusztítani az ellenfelüket. Meg amúgy is, már nemcsak a liberális sajtón keresztül akarják külföldről megdönteni a kormányt, hanem lefizetett zenészeken keresztül.

Kocsis Máté utóbbi gondolatát további is fűzte még, amikor kifejtette, hogy az idei fesztiválokon egyre gyakoribb „mocskos Fidesz”-skandálásokat valójában nem a fiatalok kezdik, hanem a zenészek. Méghozzá azért, mert lefizették őket. – Ha kinyitjuk ezt a kiskaput, ezentúl nyugodtan lehet Magyar Péter halálát is imitálni – tette hozzá Majka fejbelövős performanszáról Kocsis Máté, aki ugyan nem nevezte meg konkrétan, hogy kit is tart a zenészek lefizetőjének, de szerinte „a baloldali propagandasajtó összedolgozik az előadókkal”.

A frakcióvezető dobott még egy kis pozitív propagandát is, azzal a felültéssel, hogy „ma sokkal jobb fiatalnak lenni, mint Gyurcsány alatt, mert akkoriban nem volt ingyen tankönyv, ingyen nyelvvizsga, 25 év alatti szja-mentesség és mindenféle segítő hitelek”. – Néhány gőzleeresztő buli után azon kell gondolkodniuk, tényleg megéri-e az ellen a kormány ellen szavazni, amely annyi jót tett értük – tanácsolta a fiataloknak Kocsis, aki a Tisza Párt fényében már-már visszasírta a baloldalt, amely szerinte ha tömbösül, akkor képes lesz bejutni a parlamentbe, külön kiemelte Hiller Istvánt, Varju László nevét, akinek korábbi büntetőügyéről nem esett szó, de a jelenleg zajlót sem említették Molnár Zsolt esetében, akit Simicskó István egyenesen utolsó mohikánnak nevezett.