Nem elég a propagandában süketelni, fel kell emelni a telefont – Orbán Viktornak üzent Magyar Péter Székesfehérváron

Székesfehérvár;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-07-26 12:10:00 CEST

Hazánk helye Európában volt, van és lesz – szögezte le a Tisza Párt elnöke.

Cikkünk nemsokára frissül!

Amikor mi, a magyarság jövőjéért tenni akarók Székesfehérváron találkozunk és gondolkodunk a hazánk helyéről Európában és a nagyvilágban, akkor a legjobban tesszük, ha iránymutatásért körbe nézünk itt. Hiszen az államalapító őseink jól érthető, világos nyomokat hagytak számunkra a történelemben – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke székesfehérvári beszédében, nem sokkal Orbán Viktor tusványosi beszéde után.

A Tisza Párt Orbán Viktor fellépésével párhuzamosan tartott demonstrációt a Városház téri országalmánál, ahol körülbelül kétezer ember gyűlhetett össze hallgatni Magyar Péter beszédét. – Jó itt lenni, a legrégebbi magyar metropoliszban – hangsúlyozta a pártelnök, kiemelte, Szent Istvántól egészen az 1500-as évekig minden magyar királyt ebben a gyönyörű városban koronáztak meg, és 15 királyunk választotta végső nyughelyéül ezt a várost. Itt fogadták el az Aranybullát, Fehérvár a magyar történelem legnagyobb múltú, egyben az egyik legszebb városa.

Magyar Péter kiemelte, 2022 februárjában Európa modern kori történelme megváltozott, egy európai országot egy külső hatalom támadott meg. Ez volt a pillanat, amikor megmozdult a jövő ellen a múlt, amikor Ukrajnát megtámadta Oroszország.

– Ez a felelősség nem megosztható, egyértelmű, ez Vlagyimir Putyin felelőssége

– szögezte le. Ma – folytatta – olyan világban élünk, ahol a béke nem adottság, hanem kivívandó állapot.

A Tisza Párt elnöke közölte, aki ma nem érti a világ mozgását, az nem fogja megérteni a jövőt sem, ezért kell beszélni róla őszintén és felelősen. De tenni is kell azért, hogy ez a véres háború valóban lezáruljon, mert a tett az első, a szó csak a második. Nem elég – hangsúlyozta – csak a propagandában süketelni, hanem ha ott van az asztalon az amerikaiak által kitárgyalt, és az ukránok által elfogadott béketerv, akkor fel kell emelni a telefont vagy fel kell szállni a honvédségi luxusjetre, és meg kell kísérelni meggyőzni az orosz diktátort, hogy legalább olvassa el ezt a béketervet – szögezte le. És – folytatta – nem elég csak szavakban kiállni külhoni magyar testvéreink mellett, igenis vannak nemzeti minimumok, ilyen a feltétel nélküli támogatásuk, különösen igaz ez a legnehezebb háborús időkben.

Magyar Péter ismét felajánlotta Orbán Viktornak, hogy a nemzeti egységet kifejezendő és a kárpátaljai magyarok iránti szolidaritásból látogassanak el együtt Kárpátaljára, hogy személyesen beszélhessenek velük és az ő kéréseiknek megfelelően segíthessenek. Ugyanúgy nemzeti minimum lenne – jegyezte meg – egy jól működő, emberséges országban, hogy a kormány nem kockáztatja hazugságokkal a magyar nemzetbiztonságot, és nem vádolja politikai ellenfeleit sem kémkedéssel, sem külföldi érdekek képviseletével. Szerinte ez a vád úgy eltűnt az utóbbi hetekben a Fidesz-propagandából, mint Soros György. – Választanunk kell, kivel vagyunk, mit képviselünk és kiket képviselünk – hangsúlyozta, majd leszögezte, Magyarország a szabadság és az együttműködés oldalán kell álljon, nem sodródnunk, nem lavíroznunk, helyet kell foglalnunk a nyugati asztalnál. Magyarország nem lehet kompország többé. Hazánk helye – folytatta – Európában volt, van és lesz. Az úgynevezett demokráciaexport hibáira ne a gyűlöletexport a helyet válasz. – Nekünk az örökségünk, de a jövőnk is Európa, 1100 éve választottunk, és ebből nem engedünk, soha – mondta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter ezt követően arról beszélt, milyen lenne ma az életünk az uniós tagságunk nélkül: újra határok és sorompók szelnék át a tájat, nem lehetne bármely uniós országban egyetemre vagy munkába járni, a határátlépés ma is gyomorgörccsel járna.

– Orbán Viktor ezzel játszik. 1100 évnyi vérrel és könnyel kivívott szabadsággal. Orbán ma olyan Európában, mint a neveletlen gyerek a cukorboltban: berohan, teletömi a zsebét és ha valaki rászól megsértődik, durcásan csapkodni vagy vétózni kezd

– fogalmazott. De – folytatta – a miniszterelnök nem Magyarország miatt vétózik, hanem saját hatalma, vagyona megtartása érdekében.

– A mi Európánk ezzel szemben a megbízható szövetség, a kőkemény tárgyalások és a konstruktív viták Európája, ahol sziklaszilárdan kiállunk magunkért, és ha kell, meggyőzzük a szövetségeseinket is. Ahol az utolsó eurócentig hazahozzuk a nekünk járó forrásokat, amiket Orbánék otthagynának, és helyette Kínától és arab országoktól vennének fel újabb és újabb hiteleket – jelentette ki.

A Tisza Párt elnöke elmondta, a párt közössége és a magyarok döntő többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását, és a jelenlegi formájában az EU 2028-2034-es költségvetését sem. Hosszú, kemény, de konstruktív tárcsalásokra számítanak – hangsúlyozta –, melyek végén a Tisza-kormány csak a magyarok érdekét mindenben figyelembe vevő kompromisszumot fog elfogadni.

Magyar Péter közölte, Orbán Viktor mára „a vasfüggöny prófétája” lett, de a magyarok a nagyvilág szabadságában és Európában hisznek, amelynek mind egyenjogú tagjai szeretnénk lenni. – Eljött végre az idő, hogy újra büszke magyarként, emelt fővel járjunk itthon és a nagyvilágban; hogy a fiatalok újra szabadon csatlakozhassanak a külföldi egyetemi programokhoz; hogy a legjobb fiataljaink és tudósaink ne meneküljenek külföldre – emelte ki.

A Tisza párt elnöke közölte, folyamatosan remek szakemberek csatlakoznak hozzájuk,

„igaz a régi bölcsesség, ahol a szükség, ott a segítség”.

Azt mondta, végrehajtható szakmai programot és valódi társadalmi szerződést kínálnak, és meg kell érteni, „hogyan lesz hazánk kompországból újra hídfőállás”. Fő téziseik:

a szomszédos országokkal való viszonyunk alapvetően határozza meg lehetőségeinket, gazdasági és kulturális fejlődésünket, hatással van az ott élő magyarok mindennapjaira. Nem indítunk plakátkampányokat ellenük, nem küldjük városaikba Lázár Jánost kamuvideókat készíteni, tiszteletben tartjuk őket.

Magyarország az Európai Unió tagja, a velük való szövetségi viszony nem épülhet a „durcásan betesszük a botot a bicikliküllők közé szintű politizálásra”.

NATO-tagország vagyunk, ebből a szövetségi rendszerből kikandikálni és a békét fenyegető autoriter rezsimekkel kokettálni életveszélyes hazardírozás.

Magyarország a V4-ek barátja, és Orbán Viktornak sikerült mélypontra juttatni a magyar-lengyel kapcsolatokat. – A Tisza-kormány miniszterelnökének első útja nem Moszkvába vagy Pekingbe, hanem Varsóba fog vezetni. A második Bécsbe, a harmadik Brüsszelbe, és addig haza sem jön, míg nem nyitja meg az utat a zárolt uniós források előtt – jelentette ki a pártelnök.

Közölte azt is, hogy a Tisza-kormány egy világszínvonalú diplomáciai akadémiát hoz majd létre, és várják azoknak a jelentkezését, akik a dialóguson alapuló érdekérvényesítés mesterei lesznek. A mai konfliktusos időkben ugyanis szükség lesz olyan szakemberekre, akik megteremtik a nemzetközi kapcsolatokon keresztül a békét.

– A tárgyalóasztalok mellett vívott háború előtti utolsó csata milliók életét mentheti meg és milliók életét fordíthatja jobbra

– hangsúlyozta.

Megjegyezte, a kompország szerepen, a hintapolitikán Magyarország mindig rajtavesztett, és a magyar külpolitika nem köthet alkut a nép feje felett. – Ígérem, hogy Magyarország ismét megbízható, békeszerető, de a magyarok érdekeit mindig keményen megvédő, és a nemzeti szuverenitásért határozottan kiálló szomszéd lesz. Minden népnek megadja, de meg is követeli tőlük a tiszteletet – fogalmazott.

Magyar Péter közölte, a 2026-os országgyűlési választás egyben egy népszavazás is lesz Orbán Viktor korrupt hatalmáról, és arról is, hogy szeretnénk-e az EU és a NATO tagjai maradni. A Tisza és a magyarok többsége határozottan azt mondja, igen – hangsúlyozta. Mint mondta, még nem volt példa arról, hogy bárkit kizárjanak az unióból, de Európa nem fogja a végletekig tétlenül nézni, hogy bárki veszélybe sodorja a biztonságát vagy tartósan szembemenjen az összeurópai érdekekkel. – Itt és most Európa és Magyarország biztonsága is a tét – üzente. Hozzátette, rengeteg más veszélyforrás is vár a világra a következő évtizedekben, példaként a migrációt és a vízhiányt is említette. Megjegyezte azt is, hogy amíg mások Harcosok Klubja néven digitális trollhadsereget építenek, hogy szétszakítsanak és romboljanak, a Tiszánál a személyes találkozások és az összetartozás erejében hisznek.