Megjelent a Tisza Párt problématérképe, egész Magyarországról áradnak a panaszok

2025-07-25 16:45:00 CEST

Egy hét alatt 3200 jelzés érkezett, a legtöbb Budapestről futott be. Bejelentettek kopott útburkolati jeleket, nehezményezték a bicikli utak hiányát a Tisza Párt problématérképén. Sokan orvoslandó problémának tartják a könyvtárosok alulbecsültségét, a strandok drágulását is.

Röviddel a nagykanizsai kongresszusa után a Tisza Párt elindította saját problémabejelentő felületét. A kezdeményezés célja, hogy összegyűjtse azokat az eseteket, amelyek nehézséget jelentenek az emberek számára, vagy sürgős megoldást igényelnek. Az online térképen például egészségügyi, gyermekvédelmi, közlekedési vagy egyéb, a mindennapi életet érintő gondokat lehet rögzíteni, összesen 11 témakörben.

Körülbelül egy hét elteltével, július 23-ig már több mint 3200 bejelentés érkezett a Tisza Párt problématérképére – számolta össze a Népszava.

A felület különlegessége, hogy a bejelentett problémákra mások is reagálhatnak: ha valaki hasonló helyzetet észlelt, visszajelzéssel megerősítheti a jelzést. Ahhoz, hogy bejelentést tehessen valaki, meg kell adnia a nevét, e-mail címét, illetve a telefonszámát, vagy a pontos lakhelyét.

A térképen megyékre is lehet szűrni, amiből kiderül: a legtöbb bejelentés Budapestről (656) és Pest megyéből (569), a legkevesebb pedig Nógrád (58) és Zala (60) megyéből érkezett.

A legtöbb panaszt „közlekedési mulasztás” témakörben jeleztek: például bejelentettek kopott útburkolati jeleket, útfelújításokat, nehezményezték a bicikli utak hiányát. De az orvosok túlterheltségétől kedve, az elhanyagolt vasúthálózatán át egészen a szakszervezetek hiányáig egész változatos visszajelzések érkeztek a Tisza Párt problématérképére. Panaszkodtak arról is, hogy mennyire megdrágult a strandolás Magyarországon. Hogy egy 3-4 fős család részére komoly anyagi teher - 15-30 ezer forintba kerül - a fürdőzés, miközben egyre több vízparti strand kerül magánkézbe.

Szintén felrótta valaki a „tűzijátékok okozta társadalmi és környezeti károkat”. A problémák felsorolása mellett hozzátette, „a világ több pontján már áttértek a drón- vagy fényshow-kra, amelyek látványosak, mégis kímélik a környezetet, az embereket és az állatvilágot.” Valóban sokakat érintő, de alul tárgyalt probléma a tartós fogpótlások támogatásának hiánya és megfizethetetlensége. Sokak által megerősített felvetés az is, hogy a könyvtárásokat nem becsülik meg kellőképp. Mint ahogy a bejelentő írja: „Sokan több diplomával, PhD-fokozattal dolgoznak és a munkabérük éppenhogy meghaladja a garantált bérminimumot. Emiatt a fiataloknak már meg sem fordul a fejében, hogy kulturális pályára lépjenek, az idősebbek több évtizedes szakmai tapasztalattal, nettó 280-300 ezer forintos fizetés mellett, sokszor másod vagy akár harmadállás vállalására kényszerülnek.”

Schlanger Márton, a Republikon Intézet munkatársa szerint a problématérkép nem politikai innováció, előfordult már, hogy egyes politikusok bejelentő felületet működtettek. – A helyi gondok különösen hasznossá válhatnak egyes körzetekben, segíthet felkészülni a képviselőknek arra, hogy mi zavarja az ott élőket. A bejelentett esetek zöme olyan, amit az emberek ismernek, de ránézve mégis erős képet fest, hogy milyen sok van belőlük az országban. A problémákat lehet nevesíteni, rá lehet mutatni a felelősökre és megoldást kínálni. Utóbbi egy tét nélküli meccs, hiszen a Tisza nincs kormányon és soha nem is volt. A problématérképnek van egy központi üzenete: mi meghallgatjuk az embereket– fogalmazott a politológus, aki azt is leszögezte, hogy mindezek mellett az elsődleges cél mégis inkább az adatbázis építés lehet, hisz csak az tud bejelentés tenni aki kereszt és vezetékneve mellé az e-mail címét is megadja. Valamint szerepel a lakcím és telefonszám megadásának opciója is. Ezeket az adatokat minden bizonnyal sokan meg fogják adni, annak reményében, hogy ezzel is hozzájárulnak az általuk felvetett probléma megoldásához.