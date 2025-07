Szijjártó Péter megállapította, a Nemzetközi Büntetőbíróság legújabb lépése megerősítette, hogy helyes döntés volt a kilépés

Izrael;Benjamin Netanjahu;Szijjártó Péter;Nemzetközi Büntetőbíróság;

2025-07-26 14:29:00 CEST

A külügyminiszter szerint az ICC végérvényesen eltért az eredeti céljától és politikai szervezetté vált.

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) mindennél világosabban megmutatta, hogy teljesen elvesztette a presztízsét, döntéseit pedig lényegében egyedül a kicsinyes politikai bosszú motiválja – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében arra reagált, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság előzetes eljárást folytató bírói tanácsa megállapította, Magyarország nem teljesítette az ICC-t alapító Római Statútumból fakadó kötelezettségét, amikor nem működött együtt a bírósággal az országba látogató Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök letartóztatásának ügyében. A három bíróból álló tanács csütörtökön hozott döntéséből kiderült, hogy a testület ezért az ügyet a bíróság munkájában részes tagállamok közgyűlése elé terjeszti.

Szijjártó Péter most leszögezte, a nemzetközi bírói testületekben semmi keresnivalója nem lehet a politikai céloknak és ideológiáknak. Szerinte az ICC most is csak igazolta minden aggodalmukat a testület pártatlanságával és politikamentességével kapcsolatban.

„Ez a kicsinyes, erőtlen lépés egyetlen dologban erősít meg minket: helyes döntés volt a kilépés. A Nemzetközi Büntetőbíróság végérvényesen eltért az eredeti céljától és politikai szervezetté vált”

– fogalmazott. A külügyminiszter leszögezte, álláspontjuk szerint a nemzetközi szervezetek nem képviselhetnek politikai érdekeket, épp ellenkezőleg ezen intézményeknek kellene megfelelő nemzetközi tárgyalási platformot biztosítani a vitában álló felek részére.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Nemzetközi Büntetőbíróság előzetes eljárást folytató bírói tanácsa csütörtök este kiadott közleményében felidézte, a hágai székhelyű testület tavaly novemberben nemzetközi elfogatóparancsot adott ki palesztin felelősök mellett Netanjahu ellen az Izrael és Hamász palesztin terrorszervezet tagjai között a Gázai övezetben zajló fegyveres konfliktusban feltételezetten elkövetett bűnök miatt. Az izraeli miniszterelnök idén áprilisban hivatalos látogatáson tartózkodott az Magyarországon, és a bíróság annak idején emlékeztette a magyar hatóságokat a letartóztatási kérelemről. A bíróság többször felajánlotta a konzultáció lehetőségét, de a magyar kormány nem válaszolt.

A kormány a döntést követően azzal érvelt, hogy nem rendelkezik a megfelelő hazai jogszabályokkal, amelyek lehetővé tennék az ilyen típusú letartóztatást, továbbá hivatkozott Netanjahu állami mentelmi jogára is, illetve álláspontja szerint „az elfogatóparancs nem tekinthető pártatlan és objektív jogi aktusnak”. A bíróság azonban leszögezte: a nemzeti jog hiánya nem mentesít az együttműködési kötelezettség alól, és a hivatkozott mentelmi jog nem alkalmazható ebben az esetben. Az előzetes eljárási tanács szerint „Magyarország számára egyértelmű volt az együttműködési kötelezettség”, és Netanjahu letartóztatásának elmulasztása „súlyosan aláássa az ICC megbízatásának végrehajtását”.