lemondás;kutatók;követelés;Digitális Polgári Körök;Jakab Roland;

2025-07-28 13:39:00 CEST

Szombaton, a miniszterelnök tusnádfürdői beszéde után derült ki, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója tagja Orbán Viktor első Digitális Polgári Körének.

„A Digitális Polgári Körökbe való belépéssel Jakab Roland vezérigazgató maga hágta át azt a szabályrendszert, amelyet a kommunikációs szabályokban az ő aktív részvételével rögzítettek; nevezetesen, hogy a HUN-REN név magántermészetű kommunikációban nem használható fel. Jakab Roland politikai szerepvállalása a vezérigazgatói pozícióval nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen, emellett méltatlanná is vált posztja betöltésére” – mondta a Népszavának Péter László az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) alelnöke.

Szombaton, a miniszterelnök tusnádfürdői beszéde után derült ki, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója tagja Orbán Viktor első Digitális Polgári Körének. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) vasárnap a sajtónak eljuttatott nyilatkozatában felszólította Jakab Rolandot, hogy távozzon a HUN-REN vezérigazgatói székéből. „Hankó Balázs, Kulturális és Innovációs Miniszter egy korábbi interjúban azt nyilatkozta a kutatóhálózat átgondolatlan átalakításával szembeni, a TDDSZ által 2024 novemberében szervezett aláírásgyűjtéssel kapcsolatban, hogy: »700 politikailag motivált ember tiltakozik, kétségbe vonva egy nemzetközi hírű magyar tudós szavait, aki a kutatási hálózat elnöke«. A mai napon azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nem a TDDSZ és a tiltakozók tolják valamely párt szekerét, hanem Jakab Roland, a HUN-REN Központ vezérigazgatója, aki aktív tagja a Fidesz kampánycsapatának: az Orbán Viktor által bejelentett Digitális Polgári Körök közül rögtön az elsőnek a tagja, a miniszterelnökkel együtt” – írták.

A szakszervezet is felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy Jakab az új polgári körök honlapján mint a HUN-REN vezérigazgatója szerepel, ami véleményük szerint a kommunikációs szabályzat mellett ellentmond a kutatóhálózat működéséről szóló törvénynek is, ami szerint „tisztviselő csak olyan személy lehet, aki rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges függetlenséggel, feddhetetlenséggel, pártatlansággal és integritással”.

Péter László szerint Jakab szerepvállalása azért is aggályos, mert alkalmas arra, hogy a szervezeti-szakmai kérdésekben a véleményüket kifejtő kutatói közösségeket további politikai megbélyegzésnek tegyék ki, hiszen kívülről nézve nem lesz elválasztható, hogy a tiltakozás a szakmai vagy a politikai szereplőnek szól. „A kutatóhálózatnak az ország szellemi fejlődését kell szolgálnia, az aktuális kormánypolitikától és a dolgozók politikai nézeteitől függetlenül. Ezt szolgálják azok a feltételek is, amiket maga a HUN-REN törvény támaszt a kutatóhálózat vezetésével szemben a pártatlanság és függetlenség vonatkozásában. Jakab Roland most már nyilvánvaló politikai elkötelezettségének fényében érdemes visszatekinteni arra, miként bontotta meg a maga a HUN-REN a kutatóhálózat egységét négy kutatóközpont ELTE-nek történő átadásával. A politikai misszió ezek után nyilvánvaló” – tette hozzá az ADF alelnöke.

Jakab Roland kinevezését és önmagában a vezérigazgatói poszt létrehozását a HUN-REN vezetésében a kezdetektől élesen bírálta az ADF. A fő kritikájuk az volt, hogy Jakab egy a tudományos életben járatlan, kutatói tapasztalattal nem rendelkező menedzserként tölti be ezt a pozíciót. Péter László szerint az ezzel kapcsolatos aggályok mindegyike beigazolódott. Különösen ellentmondásos, hogy Jakab a mostani szerepvállalásával olyanokkal került egy platformra, akik a hazai értelmiség és a tudományos élet elleni támadásokkal hívták fel magukra a figyelmet. Az Orbán Viktor által gründolt „egyes számú” digitális polgári körben ugyanis szintén tag Lánczi András filozófus és Schmidt Mária történész, akik az utóbbi hónapokban több kirohanást is intéztek az MTA tagjai és a tudományos közösség ellen, olyan érvek mentén, amelyeket több akadémikus is cáfolt (többek között a Népszava hasábjain). Schmidt egyik fő kritikája éppen az volt, hogy a tudósok szerinte politizálnak, amikor bizonyos a kormány politikájára vonatkozó kérdésekben kifejtik a tudományos véleményüket.