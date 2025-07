Tiborcz István közölte, őt üzletemberként nem befolyásolja a választás eredménye

Tiborcz István;BDPST Group;választás 2026;luxizás;

2025-07-30 10:11:00 CEST

A miniszterelnök veje azt mondta, próbál minél inkább távol maradni az állami kapcsolódástól, és beszélt arról is, „a vagyonos emberek életmódja nem egy magyar sajátosság, de valóban szükség van önmérsékletre”.

Engem mint üzletembert nem befolyásol a választás eredménye – jelentette ki Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa, Orbán Viktor miniszterelnök veje a Portfoliónak adott interjújában. Hozzátette, a BDPST Group szerinte ugyanolyan sikeres lesz a jövőben is, mint eddig, hiszen úgy is építették fel, hogy ne legyen rá befolyással a politika.

Tiborcz megjegyezte, próbál minél inkább távol maradni az állami kapcsolódástól,

„mert ez nyilván folyamatos támadási felületet biztosít a kritikusaimnak”.

„Ettől függetlenül a realitások talaján maradok, és arra számítok, hogy ezek a támadások ellenem nem csitulnak. Ha valakivel már az életemben egyszer üzletet kötöttem, akkor azt onnantól a sajtóban úgy emlegetik és rásütik, hogy »Tiborcz István üzlettársa«. És onnantól bármit csinál is illető, ezzel az állandó jelzővel írnak róla, és próbálják összekötni velem, a tevékenységemmel” – állapította meg.

Szóba került az is, hogy nemrég kiderült, ismét külföldre tervez költözni a családjával, ezúttal az Egyesült Államokba, és nem nehéz felfedezni egyfajta mintázatot, mivel az előző, Spanyolországba történt kiköltözés után épp 4 évvel történik ez most meg. „Van ebben véletlen faktor is, illetve az élethelyzetünkből adódó tudatosság is. Egy ideje már napirenden volt a családunkban, hogy időszakosan az USA-ban éljünk. A feleségem évek óta fontolgatta, hogy elvégezzen egy amerikai mester képzést, erre pedig most lett lehetősége, én pedig számos üzleti lehetőséget látok a kiköltözésben tekintettel a jelenlegi kimondottan pozitív amerikai-magyar kapcsolatokra” – reagált a miniszterelnök veje a felvetésre. Szintén szempont volt – folytatta –, hogy most lett mindhárom gyerekük iskolás korú, így külföldön egy iskolába járhatnak majd.

„Viszont nem gondolom, hogy attól, hogy éppen külföldön vagyunk, kevésbé fognak velünk foglalkozni a magyar médiában és közéletben, tekintettel arra, hogy a mai digitális világban az információáramlásnak gyakorlatilag nincsenek határai”

– fűzte hozzá. Beszélt arról is, hogy az üzleti tevékenysége ugyanúgy folytatódik – a cégcsoport stratégiai irányításáért felel továbbra is, függetlenül az aktuális tartózkodási helyétől –, ezen felül minden cég menedzsmentje Magyarországon van, így ezek a cégek is zavartalanul működnek és fejlődnek tovább.

Azzal kapcsolatban, hogy a 100 leggazdagabb listában legutóbb 188 milliárd forintos vagyonértéket becsültek, a Forbes 50-es listájában 151 milliárd forintot írtak, de a Válasz Online már 600 milliárd forint feletti vagyont is a nevéhez társított (utóbbi a magántőkealapokon keresztüli összegeket is ide számolta), Tiborcz István közölte, őt ez a számháború nem érdekli.

„Nem követem és számolgatom azt rendszeresen, hogy mekkora a vagyonom, mert nem ez mozgat, nem ez motivál”

– jelentette ki. Hozzátette, vagyonos embernek tartja magát, de – folytatta – „nem ezért kelek fel és nem ezért megyek be dolgozni minden nap, hogy a vagyonomat növeljem, hanem azért, mert vannak céljaink, vannak vízióink, ezek mentén építkezünk, ezeket szeretnénk megvalósítani”. A kormányfő veje a vagyonára vonatkozó pontos számot az újabb, erre vonatkozó kérdésre sem közölt, azt mondta, befektetései jelentős része nyilvános részvénytársaságokban van, ezeknek a tulajdonosi paketteknek az értékét egyszerűen ki lehet számolni. „A BDPST Group pedig a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzé is teszi a beszámolóját, így ennek értéke is könnyen megbecsülhető. A tőkealapokkal kapcsolatban számos hatalmas csúsztatás és megtévesztő állítás jelent meg az elmúlt időben, amelyekben összemosnak dolgokat, hogy még nagyobb szenzációt keltsenek. Az én vagyonomhoz önkényesen hozzászámolni különböző alapkezelők által kezelt különböző magántőkealapokban lévő vagyont például ilyen félrevezető, szándékolt csúsztatás. Meg kellene érteni, hogy mi az, hogy magántőkealap, mi az, hogy alapkezelő, mi az, hogy befektető és befektetési jegy” – fogalmazott.

Egy, a Fideszhez köthető luxizással kapcsolatos kérdésre Tiborcz István úgy reagált,

„a vagyonos emberek életmódja nem egy magyar sajátosság, de valóban szükség van önmérsékletre”.

A vagyonnal – tette hozzá – felelősség is jár, a vagyonnal tudni kell megfelelően gazdálkodni, és a társadalomnak visszaadni, a köz érdekében tevékenykedni. „Mi erre is kiemelten figyelünk – a társadalmi felelősségvállalási tevékenységünk középpontjában a gyermekek, az őket ellátó intézmények támogatása áll” – jelentette ki. De megjegyezte,

„az, hogy egyébként megengedhetek magamnak vagy a feleségemnek egy drágább cipőt, vagy egy zakót, nem gondolom, hogy egy szenzációnak kellene lennie”.

Az interjúban Tiborcz István többek között azt is közölte,

az egy dolog, hogy mit mutatnak az aktuális közvélemény-kutatások, de fontos mondás, hogy nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. Négy évvel ezelőtt is voltak közvélemény-kutatások, amik az ellenzék vezetését jelezték, és ebből egy kétharmados győzelem lett a kormánypártoknak.

magánemberként nyilván érdekli a politika és van is róla véleménye, de mint üzletember abszolút mértékben nem foglalkoztatja, és nem attól tesz függővé döntéseket a cégcsoport életében, hogy milyen irányba mennek a politikai folyamatok.

aktívan nézik a befektetési lehetőségeket az Egyesült Államokban is, ezt pedig katalizálhatja a tervezett átmeneti kiköltözésük is. Azonban az elsődleges célpiacuk továbbra is a kelet-közép-európai régió, ebben a térségben akarnak egyre nagyobb szereplővé válni.

„most először és utoljára nyilvánulok meg egy konkrét magántőkealap kapcsán: én sem befektetője, sem tulajdonosa nem vagyok annak a magántőkealapnak – a Főnix Magántőkealapnak –, amelynek egyik cége irodákat adott el a magyar államnak. És magának az érintett fejlesztő cégnek sem vagyok tulajdonosa. Azaz tőlem semmilyen irodaházat nem vásárolt az állam – szemben azzal, amit rendszeresen állítanak egyes politikusok vagy médiumok.”