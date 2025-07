Megannyi győzelem után lehet, hogy egy halott fog kibabrálni Donald Trumppal

botrány;pedofília;Donald Trump;Jeffrey Epstein;

2025-07-31 15:51:00 CEST

Donald Trump úgy felhergelte híveit, hogy azok most is az iratok nyilvánosságra hozatalát követelik, pedig az árthat az elnöknek.

Megannyi győzelem után meglehet, hogy egy halott fog kibabrálni Donald Trumppal. Az amerikai elnök egyelőre nem talál akkora golfütőt, amivel el tudná kergetni magától a hat éve a börtönben elhunyt Jeffrey Epstein szellemét. A néhai pedofil szexuális ragadozó kísértete skóciai útján sem hagyta békén, az újságírók a legváratlanabb pillanatokban hozták elő a témát. A végén már zenével kellett elfojtani a golfpálya széléről bekiabált kérdéseiket, jóllehet Trump állítólag épp a botrány elől próbált külföldre menekülni. Most kiderül, igaza volt-e, amikor még 2016-ban csodálkozva állapította meg, hogy szavazói akkor is kitartanak mellette, ha valakit a New York-i 5. sugárúton lőne agyon. A közvélemény-kutatások most mást mutatnak – az Economist aktuális felmérésében például csak 40 százalék támogatja 55 százaléknyi bíráló ellenében, ami az elnökség eme korai szakaszában rendkívül alacsony érték.

A helyzet kezd hasonlítani a pszichológiai játékra, amelyben nem szabad a fehér elefántra gondolni – mire mindenkinek az agya azon kezd járni. Trump és Epstein Floridában és New Yorkban is szomszédok voltak, mintegy másfél évtizeden keresztül közeli barátoknak számítottak, sok közös fényképük van – néha kettesben, néha hölgytársaságban. Trump többször utazott Epstein magángépén, ami önmagában nem bűn, de a kamaszlányok után vonzódó befektetési bankár ugyanezzel repítette magánszigetére a szexpartikra felfogadott tinédzsereket.

A gyalázatos történetből Trumpék boszorkánykonyháján lett politikai fegyver: éveken át hergelték a híveket azzal, hogy Epstein titkos listát vezetett az általa kiközvetített lányok szolgálatait igénybe vevő politikusokról és üzletemberekről. A célkeresztben elsősorban Bill – és közvetve Hillary – Clinton állt, de állítólag több száz névről van szó. Trump tábora hevesen követelte az akták nyilvánosságra hozatalát és Pam Bondi igazságügyi miniszter februárban azt mondta, a lista az asztalán fekszik. Ehhez képest májusban bejelentették, hogy nincs lista és Epstein halála körül sincsenek gyanús momentumok, kétségkívül öngyilkos lett. Azóta akármit csinál Trump, a közvélemény és a sajtó rendre visszakanyarodik a témához.

Trump és Epstein több mint húsz éve összevesztek, de az elnök ezzel kapcsolatban is egyre mélyebbre ássa a gödröt, amelyben már eddig is derékig állt. A sajtó korábban úgy tudta, hogy egy ingatlanon kaptak össze, de az elnök Skóciában azt mondta, azért tiltotta ki volt barátját a Mar-a-Lago golfklubból, mert az átcsábította az ő egyik fiatalkorú alkalmazottját. A lányt Virginia Giuffre néven ismerte meg a világ: azzal vádolta András herceget, III. Károly brit uralkodó öccsét, hogy viszonya volt vele Epstein szigetén – márpedig akkor ő csak 17 éves volt, így az aktus jogilag nemi erőszaknak számított. A herceg tagadja az esetet, Giuffre pedig áprilisban 41 évesen öngyilkos lett, így az igazságot már nehéz lesz kideríteni.

Hacsak nem szólal meg Jeffrey Epstein egykori barátnője, bűntársa és üzelmeinek koronatanúja, Ghislaine Maxwell. A néhai Robert Maxwell brit sajtómágnás lánya húszéves börtönbüntetését tölti és az utóbbi hetekben az ügy főszereplőjévé lépett elő. Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes személyesen utazott Floridába, hogy kihallgassa – ő korábban épp Trumpot védte az ellene nemi erőszak miatt indult perben. Maxwellt egy kongresszusi bizottság is beidézte, de ő csak előzetes büntetlenség és elzárásának enyhítése fejében hajlandó a honatyák elé állni. Lóg a levegőben az elnöki kegyelem lehetősége is, miközben a sajtó naponta áll elő újabb részletekkel – az egyik szerint például Trumpnak már májusban megmondták, hogy a neve többször is előfordul az Epstein-iratokban. Az elnök erre azzal állt elő, hogy az egészet Obama és Clintonék találták ki, közben egy cikke miatt 10 milliárd dollárra perli a konzervatív Wall Street Journalt és annak tulajdonosát, Rupert Murdochot. Amúgy utóbbié a Trump fő médiumának számító FoxNews hírtévé is…

A Fehér Házban áll a bál, Trump dühös, amiért stábja nem tudja átirányítani a figyelmet elnöki sikereire és mindent elural az Epstein-sztori. Az amerikaiak négyötöde követeli az iratok kiadását, és a relatív többség, 46 százalék meg van győződve róla, hogy Trump bűncselekményt is elkövetett.