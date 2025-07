Orbán Viktor: Ukrajna egyre jobban beépül Magyarország testébe

Ukrajna;Orbán Viktor;

2025-07-25 08:21:00 CEST

Úgy tűnik, a magyar miniszterelnök nagyon szeretné, hogy az ukránok megadják magukat. Szerinte az ukránok lassan már mindenhol megjelennek, ami ellen körömszakadtunkig védekezni kell. Magyarország a Kneecap nélkül a béke szigete.

Az úgynevezett „magyar nagystratégia” újabb elemeit mutatja be szombaton a miniszterelnök.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy ennek alapjait tavaly már ismertette. A Tusnádfürdőről adott nyilatkozatában azt mondta, az évente megrendezett tábor, Tusványos nemzetpolitikai szempontból is mindig ad egy perspektívát. Saját bevallása szerint történelmi Magyarországban kell gondolkodni – ő maga nem nem szereti a Nagy-Magyarország szót, mert inkább vágyat fejez ki –, és nagyobb összefüggésben.

Szólt Ukrajna kérdéséről is. Emlékeztetett, hogy tavalyi kijevi tárgyalásán azt mondta Volodimir Zelenszkijnek, hogy értse meg, ha ezt a háborút elvesztették, vagy pillanatok alatt el fogják veszíteni. Az idő nem az ő oldalukon áll, mivel egy nukleáris szuperhatalmat nem lehet legyőzni, ezért érdemes lenne a béke felé nyitni. A miniszterelnök azt állította, hogy szólt az ukrán elnöknek, a kijevi látogatása után Moszkvába megy, később azonban az ukrán elnök azt mondta, hogy nem tudott erről.

A felvetésre állítólag azt a választ kapta, hogy az idő az ukránok oldalán van, ezt a háborút ők meg fogják nyerni. – Szerintem tragikus döntés volt az ő részéről, és ennek súlyos árát fizetik meg. Nem mi, magyarok, hanem ők, az ukránok. Egy évvel ezelőtt, sokkal kedvezőbb körülmények között lehetett volna tűzszünetet, vagy akár békét is kötni az oroszokkal – fogalmazott. Kijelentette, egy háborúban álló országot felvenni az Európai Unióba azt jelenti, hogy felvettük a háborút, háború lesz Európában, „meghalna rengeteg magyar, elvinnék a fiataljainkat, belebonyolódnánk egy háborúba, borzalmas pusztítást kellene elszenvednünk, a gazdaságunk romokban”, úgy, ahogy egy háborúban az lenni szokott. – Magyarországnak elemi érdeke, hogy kitartson az ukrán EU-tagságot elutasító álláspontja mellett, és világossá tegye a nyugatiak számára, hogy nem érdemes nyomást gyakorolni Magyarországra, mert ez nem taktikai kérdés: ez egzisztenciális kérdés Magyarország számára. Magyarország pusztulásával fenyegető külpolitikát mi soha nem fogunk támogatni, hiszen magyarok vagyunk” – fejtegette.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország bár nemet mond Ukrajna uniós tagságára, van egy ajánlat is az ország számára.

– Lehet, hogy ők annak tekintenek bennünket, de mi nem tekintjük őket annak, és mi azt gondoljuk, hogy egy rendezett együttműködés kell Ukrajna meg az Európai Unió között. Egy ésszerűen és jól elrendezett együttműködés, amely nem jelent ugyanakkor háborús kockázatot az unió számára

– fogalmazott. Közölte, bár Ukrajna súlyos fenyegetéseket intéz Magyarország felé, de igyekszik ezt higgadtan és stratégiai nyugalommal kezelni. „Forrófejűségnek itt nincsen helye, tehát ez nem színpad, hiába jön az elnök úr a színpadról.”

Orbán Viktor azt állította, hogy az ukránok egyre jobban beépülnek a magyar politikába. Példaként a Tisza Pártot és a Demokratikus Koalíciót (DK) nevezte, amelyek ukránbarátok, emellett az Orbán-kormány ismeri azokat az újságírókat, fórumokat, akik kifejezetten az ukrán álláspontot képviselik, megbízásszerűen Magyarországon. Mindemellett beépültek a szakértői világba is – utalt nevének említése nélkül Rácz András azon feltételezésére is, miszerint a palágykomoróci templom felgyújtásához köze van a magyar kormánynak.

Ezt a gondolatmenetet „agybajnak” nevezte, de hát nyilvánvalóan az ember nem mond magától ilyen marhaságokat. – Ukrajna jön befelé, épül be, nem nyilvánosan, hanem a titkos, sötét, szürke zónában épül be egyre inkább Magyarország testébe, vagy a magyar közéletbe”, amivel szemben védekezni kell. „Mindig a megfelelő súlyú ellenlépést tesszük meg, nem fogunk hezitálni, tehát ismernek bennünket, ezt ők is tudják, hogy a nemzeti érdekeinket mi körömszakadtunkig védeni fogjuk – fogalmazott Orbán Viktor.

Kitért az északír raptrió, a Kneecap kitiltására is, mondván, tiszteli azokat, akik a magyar showbusinessben dolgoznak, beleértve a Szigetet is, de „nagyon zabos volt rájuk”, hogyan hozhatják Magyarországot ilyen helyzetbe. Szerinte a Sziget szervezőinek lehetett volna annyi eszük, hogy az Izrael-ellenes kiszólásairól ismert zenekart ne hívja meg, nem az Orbán-kormánynak kellett volna beavatkoznia. – Szóval az a rohadt vagy átkozott pénz, ilyen fontos, ez is megéri?! – feszegette, hozzáfűzve, „napokat dolgoztak azon”, hogy megtalálják a megfelelő jogi megoldást, ami lehetővé teszi a kitiltást, méghozzá azért, mert ez az ország a béke szigete.

A művészek egy tekintélyes része Orbán Viktor szerint beáll a mindenkori liberális jelöltek (az Egyesült Államokban a Demokrata Párt) mögé. Magyarországon is ez történik, és ilyenkor néha elvetik a sulykot. Az egyik azt mondja, hogy a jobb oldal, szóval neki nem tetsző szavazók, azok véglények, a másik pedig a miniszterelnök lelövését imitálja a színpadon – sorolta, majd megjegyezte: ez már a kampány. Véleménye szerint itt nem a művészi szabadságról van szó, hanem arról, hogy a művészek és a show-business egy része beáll a baloldali liberális pártok mögé. „Ez történik Magyarországon is, hogy közben pénzt is kapnak érte, afelől sok kétségünk ne legyen. De hát ilyen az élet, Amerikában ez nem segített, általában nem segít” – magyarázta a miniszterelnök, aki szerint a választópolgárok, ha közkedvelt művészek meg akarják mondani, miként gondolkodjanak az életről, a politikáról. – Én azokkal értek egyet, akik azt gondolják, hogy ez inkább nekünk jó, akik meg vagyunk támadva. Azt hiszem, hogy ez politikai értelemben nekünk nem árt, sőt, lehet, hogy inkább használ is. A tisztánlátást mindenképpen segítik – zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.