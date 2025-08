Miniszter is előzetes letartóztatásba került Szerbiában az újvidéki vasúti tragédia előtti felújítás miatt

Szerbia;letartóztatás;Újvidék;

2025-08-03 21:08:00 CEST

A hatóságok szerint rengeteg közpénz ment el túlárazott munkálatokra.

A belgrádi felsőbíróság harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el mind a tizenhárom őrizetbe vett személlyel szemben, akiket az újvidéki vasútállomáson bekövetkezett katasztrófával hozott összefüggésbe a hatóság – írja a Szabad Magyar Szó a Nova értesülései alapján.

Az eljárás középpontjában az Újvidék–Szabadka vonal magyar határig tartó szakasza közötti vasútvonal korszerűsítéséhez és az újvidéki vasútállomás felújításához kapcsolódó beruházások állnak. A nyomozóhatóság közlése szerint a vasútfejlesztési projekthez kapcsolódó pénzügyi vizsgálatok során olyan megállapítások születtek, amelyek szerint az érintettek tevékenysége több mint 115 millió dollár (jelenlegi árfolyamon 39,5 milliárd forint - a szerk.) kárt okozott a szerb állam költségvetésének.

A gyanú szerint a kínai kivitelező, a CRIC–CCCC 1,21 milliárd dollár értékben állíthatott ki számlákat a beruházónak és a finanszírozónak, emellett további 64 millió dollárnyi többletmunkát is engedélyt kapott. A hatóságok adatai szerint ezek a lépések legalább 18 millió dollár vagyoni előnyt jelentettek a kivitelezőnek.

A kihallgatott személyek között szerepel Tomislav Momirović, aki 2020 októbere és 2022 októbere között vezette az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktúráért Felelős Minisztériumot. Ügyvédje szerint a volt tárcavezetőt pénteken reggel vették őrizetbe, és tagadta, hogy ez a repülőtéren történt volna. Közlése szerint Momirović tisztességgel végezte munkáját, és nincs oka menekülni.

A további gyanúsítottak között van Anita Dimoski, a minisztérium egykori megbízott miniszterhelyettese, Nebojša Šurlan, a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra részvénytársaság volt megbízott vezérigazgatója, valamint Slobodanka Katanić beruházási menedzser, aki a Belgrád–Budapest vasútvonal projektjének irányításáért felelt.

A nyomozásban érintett személyek között található Nikola Trivić, a belgrádi cég, a Starting képviselője; Siniša Jokić, az újvidéki Kulturális Örökségvédelmi Intézet volt vezetője; Veljko Novaković, az intézet közbeszerzési ügyintézője; Nenad Ignjatović, a Deko tim nevű cég tulajdonosa; Ivana Popović, a Prima Idea Kft. ügyvezetője; Aleksandar Cvjetković, a Menadžer Ifjúsági Szövetkezet vezetője; Dragan Popović, a DP Metal Prom 2020 nevű cég képviselője; valamint Zoran Mijajlović, aki több érintett vállalatot is alapított.

A gyanúsítottak közül mindenki tagadta a vádakat és nem tett vallomást, kivéve Veljko Novakovićot, aki tanúvallomást tett. A szervezett bűnözés elleni ügyészség szerint Goran Vesić kihallgatására egyelőre nem került sor, mivel orvosi dokumentumai alapján kórházi kezelés alatt áll. Előzetes letartóztatást kértek Goran Rosić ellen is, aki a Teco Kft. ügyvezetőjeként több vállalat irányításában is szerepet vállalt, és ellene nemzetközi körözést adtak ki.

Mint ismert, 2024. november 1-jén 14, később pedig a sérülései miatt még két ember vesztette életét, amikor leszakadt az újvidéki vasútállomás előtt magasodó betonfödém. Ez az a pályaudvar, amelynek az épületét a kínai állami cég, a China Communications Construction Company (CCCC) vezette konzorcium, a CRIC-CCCC újította fel. Munkálatait 2021 októberében kezdték, a pályaudvart végül a 2022. április 3-i parlamenti választás előtti kampányban adták át, a Belgrádot és Újvidéket összekötő gyorsvasút felavatásánál 2022. március 19-én pedig Orbán Viktor és Aleksandar Vučić is megjelent. A két politikus aznap fél óra alatt tett meg a Belgrád–Újvidék távolságot a Soko, azaz Sólyom nevű gyorsvonattal. Magát az újvidéki vasútállomást ilyen-olyan felújítások miatt többször – a legutóbb 2024. július 5-én – is átadták valamiért. Goran Vesić akkor azt állította, hogy a pályaudvar előtti magasodó szerkezethez egyik mostani felújítási hullámban sem nyúltak hozzá, és ez az építési engedély is tanúsíthatja. Az újságírói kérdésre, hogy a betonszerkezet köré miért emeltek állványokat, úgy válaszolt: – Láthatják, hogy nem újították fel. Később a CRIC-CCCC konzorcium is kiadott egy közleményt, amely szerint a betonszerkezet nem esett át felújításon, mégpedig azért, mert „túl integráns” része volt az épületnek. Az újvidéki pályaudvar jelenlegi formájában 1965-ben épült.

A tragédia után következő hatósági felelősséghárítás miatt szerb diákok országszerte tüntetni kezdtek, a tiltakozás a Vučić-elnök rezsimje elleni kiállássá nőtte ki magát.

A megmozdulások központi eleme az volt, hogy naponta 15 perces megemlékezéseket tartottak, valamint Belgrádból több száz hallgató gyalog vonult Újvidékre. A tiltakozások országossá váltak, több városban is tízezrek vettek részt. A nyomás hatására 2025 januárjában lemondott a miniszterelnök, Miloš Vučević, valamint több önkormányzati vezető is. A történtek súlyos belpolitikai válsághoz vezettek, a diákok továbbra is a korrupció felszámolását és az intézményi átláthatóságot követeli.