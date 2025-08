Áder János reagált arra, hogy Orbán Viktor győzködte, legyen ő a miniszterelnök

miniszterelnök;Orbán Viktor;államfő;beszédek;elhárítás;Áder János;alkalmasság;

2025-08-05 11:45:00 CEST

Az államfő kifogása mindannyiszor az volt, hogy a kormányfőt alkalmasabbnak tartja a posztra.

„Mindannyiszor, amikor ez szóba került köztünk, azt mondtam, hogy őt alkalmasabbnak tartom miniszterelnöknek” – ezt válaszolta alapítványán, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül a Telexnek Áder János a kormányfő szombati megjegyzésére. Orbán Viktor ugyanis az MCC Feszten tartott előadása utáni, fiatalokkal folytatott beszélgetésén arról beszélt, hogy már többször próbálta rávenni a volt köztársasági elnököt, hogy legyen ő a miniszterelnök.

A 444 tudósítása nyomán lapunk is beszámolt a miniszterelnök önvallomásáról, amelyben elismerte, hogy már a múltban is gondolkodott a cserén. – Úgy érzem, hogy talán vannak olyan időszakok, amikor nekem is jó lenne, ha eggyel hátrább léphetnék, és ő például biztosan meg tudná oldani a legnehezebb ügyeket is. Jellemző a Fideszre, hogy azt mondta, köszöni, nem. Ezt kevés nyugat-európai országban tudjuk elképzelni. De hát ha kell, akkor találunk ilyen Jánoshoz hasonló megbízható karaktert, aki lehet, hogy nem fog zseniális politikai beszédeket mondani, de hogy minden a helyén lesz, arra mérget lehet venni – mondta Orbán Viktor

A cikkben megemlítették, hogy 2005-ben Schmidt Mária mellett állítólag többek között Stumpf István és Áder János is részt vett abban a szervezkedésben, ami megpróbálta volna leválasztani a Fideszt a 2006-ban második választását elbukó Orbán–Simicska-párosról. Ugyanakkor Orbán Viktor arról nem beszélt, hogy pontosan mikor, illetve hányszor győzködte az államfőt, hogy vegye át a helyét. Ez Áder János Telexnek áttételesen megküldött válaszából sem derült ki.